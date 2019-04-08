«Первый Бит» улучшил учет в ФИЦ Биотехнологии РАН

«Первый Бит» внедрил в Федеральном исследовательском центре «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН (ФИЦ Биотехнологии РАН) систему «БИТ.Наука». Это позволило автоматизировать управленческий учет и контроль за деятельностью научных сотрудников организации.

Стратегическая цель ФИЦ Биотехнологии РАН - создание научно-технологических основ развития биоэкономики. Она предполагает замену химических продуктов и процессов биологическими, комплексное использование возобновляемого сырья и отходов, получение новых биоактивных субстанций и т. д.

Основные направления исследований организации охватывают все важнейшие области современной биотехнологии: промышленную, медицинскую, сельскохозяйственную, пищевую.

Учреждению требовалась современная система для ведения учета научно-исследовательских проектов. За помощью руководство ФИЦ Биотехнологии РАН обратилось в компанию «Первый Бит». Команда системного интегратора предложила внедрить программу «БИТ.Наука», которое наиболее полно удовлетворяла потребности клиента.

Эксперты «Первого Бита» развернули ИТ-решение на 50 рабочих местах. В результате сотрудники организации обеспечены инструментарием для учета, анализа и контроля научной деятельности.

Благодаря программе сотрудники ФИЦ Биотехнологии РАН стали быстрее собирать и обрабатывать информацию для подготовки отчетности по работе организации. Руководство ФИЦ Биотехнологии РАН получило эффективный инструмент по оперативному подсчету и формированию показателей результативности научной деятельности сотрудника и структурного подразделения за любой период времени.

На основе рейтинга научных работников, который ведется в программе «БИТ.Наука», распределяются премии сотрудникам. Переизбрание на должности, утвержденные приказом Минобрнауки России от 2 сентября 2015 г. № 937, тоже не обходится без данных рейтинга.

«На текущий момент система покрывает все потребности ФИЦ Биотехнологии РАН по учету результатов деятельности научных работников. Активно используется администрацией и всеми научными подразделениями», - сказал разработчик ИТ-решения «БИТ.Наука» Сергей Молчанов.

«Выражаем благодарность за плодотворную работу с нашей организацией. Благодаря совместным усилиям по внедрению программного продукта «БИТ.Наука» мы получили очень удобный и эффективный инструмент для учета и анализа научной результативности наших сотрудников. Мы рассчитываем на то, что сотрудничество с компанией «Первый Бит» продолжится и далее», - отметил заместитель директора по инновационной работе ФИЦ Биотехнологии РАН, к.х.н. Эльчин Садыхов.