Loymax внедрила программу лояльности в сети салонов Tervolina

Loymax, разработчик ИТ-системы управления программами лояльности для банков и ритейла, сообщил о завершении проекта по внедрению программы лояльности в сети салонов обуви и аксессуаров Tervolina.

Tervolina обратилась к Loymax с задачей внедрить новую систему лояльности с расширенной функциональностью для создания прозрачной и измеримой системы планирования и оценки эффективности маркетинговой активности, а также в связи с расширением базы лояльных клиентов.

Благодаря индивидуальному подходу к решению бизнес-задач, проектная команда компании Loymax провела детальный анализ бизнес-требований компании Tervolina, оперативно реализовала интеграцию системы с ИТ-инфраструктурой клиента (кассовое ПО, ERP), провела базовую и техническую настройку системы: шлюзы для рассылок, заведение пользователей по ролям, настройка лимитов безопасности, анкета клиента. Специалисты компании Loymax настроили маркетинговые акции текущей программы лояльности, запустили гибридную программу лояльности: скидки, бонусы, подарки, а также процессинг подарочных сертификатов и купонинг, преднастроили аналитическую отчетность, обучили сотрудников заказчика и многое другое.

Пилотный проект удалось реализовать в трех магазинах за девять дней. Уникальность проекта состояла в том, что широкая функциональность системы позволила покрыть бизнес-требования заказчика без масштабных доработок. Серверные мощности Loymax, обеспечивающие бесперебойность, безопасность и быстродействие работы системы, слаженная коммуникация, контроль сроков согласно план-графику проекта позволили завершить его за полтора месяца.

В итоге Tervolina повысила эффективность операционных показателей за счет персонализации стимулирующих и бонусных предложений лояльным клиентам. Было запущено множество акций для различных целевых аудиторий, решена проблема некорректной выгрузки данных о клиентах из предыдущей системы лояльности. Компанией Loymax было выработано индивидуальное решение по привязке подарочных карт с начисленным номиналом к магазину.