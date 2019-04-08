Linxdatacenter запустил защищенное облако на базе требований закона о персональных данных

Linxdatacenter разработала «Защищенное облако 152-ФЗ» – сервис по аренде виртуальной инфраструктуры для компаний, работающих с персональными данными граждан РФ.

В новом сервисе реализованы меры защиты информации, отвечающие требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Linxdatacenter входит в реестр операторов персональных данных и обладает лицензией ФСТЭК России на деятельность по технической защите информации, а используемые программные продукты сертифицированы ФСТЭК РФ и ФСБ РФ.

Сервис предназначен для компаний, регулярно работающих с персональными данными – например, для организаций, работающих в сфере медицины, страхования, электронной коммерции. Защищенное облако помогает бизнесу соблюдать требования законодательства РФ, без необходимости самим компаниям становиться операторами персональных данных. Услуга может быть адаптирована под нужды клиента с помощью гибридных решений и интегрирована в существующую ИТ-инфраструктуру. Отличительными особенностями являются быстрота запуска системы и легкое масштабирование ресурсов в случае необходимости наращивания мощности.

Сервис доступен в двух конфигурациях. Типовое решение предлагает серверные средства защиты информации, достаточные для обеспечения защиты персональных данных в информационных системах IV и III уровней защищенности. Для компаний, обрабатывающих большие объемы персональных данных и нуждающихся в комплексных мерах по защите информации, предусмотрены индивидуальные решения. В рамках такого сервиса клиент получает систему для хранения персональных данных до II уровня защищенности и полный комплект документов, подтверждающих соответствие решения требованиям законодательства РФ.

Отказоустойчивая инфраструктура построена на базе платформы виртуализации Vmware и обладает всеми преимуществами собственной облачной платформы Linxdatacenter – Linxсloud. При разработке архитектуры была предусмотрена защита всех компонентов: гипервизора, платформы виртуализации, аппаратной платформы и СХД, виртуальных сетей, системы управления. Доступ к облаку предоставляется с использованием сертифицированных средств криптографической защиты. Клиенты получают письменные гарантии обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных, обрабатываемых в «Защищенном облаке 152-ФЗ».

«Разрабатывая новый облачный сервис, мы стремились создать продукт, максимально точно отвечающий потребностям клиентов, работающих с персональными данными. В планах на будущее – разработка комплексного решения «Безопасность как услуга» для клиентов, обеспокоенных безопасностью своих информационных систем в целом», – сказал Борис Меркулов, инженер по облачным решениям и информационной безопасности Linxdatacenter.