Comparex объявила о смене бренда на SoftwareOne

SoftwareOne анонсировала присоединение Comparex к SoftwareOne Group и запуск процесса ребрендинга. Процесс перехода на новый бренд затронет более 35 подразделений Comparex, которые продолжат свою работу на локальных рынках под брендом SoftwareOne.

Ребрендинг является частью текущего процесса интеграции, связанного с приобретением Comparex компанией SoftwareOne, состоявшимся 1 февраля 2019 г. Объединенная компания под названием SoftwareOne будет и дальше развивать свою экспертизу в области управления программным обеспечением и облачными сервисами, что позволит поддерживать своих клиентов на пути цифровой трансформации их бизнеса, а также позволит SoftwareOne занимать передовые позиции в области инновационных технологий и облачных сервисов.

«В сложной бизнес-среде мы стремимся упростить жизнь наших клиентов. Простота начинается с названия, – сказал Дитер Шлоссер (Dieter Schlosser), генеральный директор SoftwareOne. – Представляя все наши подразделения в рамках единой группы и под общим названием, мы будем работать почти в 90 странах, тем самым подчеркивая наш поистине глобальный масштаб, при этом, будучи поставщиком решений и услуг, предлагаем локальную поддержку: наши сотрудники находятся там, где это важнее всего – на стороне наших клиентов».

Все контракты и соглашения с клиентами и партнерами остаются без изменений.

Компания SoftwareOne модернизирует процесс бюджетирования и оптимизации расходов на ИТ, от локального ПО до облачных сервисов. SoftwareOne обладает опытом в предоставлении своим клиентам рекомендаций по построению облачной инфраструктуры и оптимизации бизнес-результатов в облачной среде. Платформа PyraCloud, в которой применяется машинное обучение, обеспечивает прозрачность, понимание, автоматизацию и контроль спроса клиентов на программное обеспечение, чтобы максимизировать инвестиции в него. Совместно с Software Lifecycle Management (SLM) сервисы компании предоставляют структуру и методологию для оптимизации базовой ИТ-инфраструктуры, ускорения внедрения облачных технологий и минимизации рисков. Компания является частной с 1985 г. и имеет в своем штабе более чем 5 тыс. специалистов, расположенных в более чем 80 странах. SoftwareOne имеет партнерские Microsoft, AWS, Adobe, IBM, Vmware, Oracle, Citrix, Red Hat, Trend Micro и многими другими.