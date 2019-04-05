«Системный софт» предложил клиентам решения SUSE

«Системный софт» начал продажи коммерческих решений компании SUSE, разработчика ПО с открытым кодом.

В марте 2019 г. компания SUSE, принадлежащая ранее компании Micro Focus, была выкуплена инвестиционным фондом EQT и объявила о своей независимости. SUSE участвует в более чем 100 проектах свободного ПО, поддерживая их силами своих разработчиков. Компания планирует укрепить позиции на рынке решений для создания программно-реализуемой инфраструктуры и доставки приложений в физической, виртуализированной и облачной среде, улучшить качество предоставляемых услуг.

«Клиенты ценят решения SUSE, выполненные на базе ПО с открытым исходным кодом, за надежность и качество. SUSE – лидер на мировом рынке свободных программных продуктов для облачных технологий, предоставляет надежные и совместимые решения для Linux и облачных инфраструктур, которые помогают бизнесу повысить динамичность, уменьшить сложность управления и сократить издержки. Решения компании и услуги по их технической поддержке пользуются неизменным спросом, поэтому мы с энтузиазмом смотрим на новый виток развития SUSE и будем продвигать решения компании на российском рынке», — отметил Владимир Трифонов, менеджер по развитию бизнеса компании «Системный софт».

SUSE – крупный поставщик программных продуктов на базе открытого исходного кода для бизнес-клиентов. Основанная в 1992 г., SUSE стала первой компанией, выпустившей на рынок коммерческую ОС Linux, обеспеченную полным циклом разработки и поддержки пользователей. Многолетний опыт работы, качественная поддержка и развитая партнерская экосистема позволили создать мощную линейку решений, способных помочь в управлении сложной ИТ-инфраструктурой компании, сократить расходы и обеспечить надежное функционирование критически важных служб.

«Сегодня мы способны максимально быстро и гибко реагировать на возрастающие потребности и отвечать всем актуальным трендам в сфере ПО для бизнеса. Получив статус независимого вендора, компания SUSE стала крупнейшим поставщиком решений с открытым исходным кодом, из существующих сегодня на рынке. Это событие несомненный импульс к дальнейшему росту, и теперь мы еще больше сфокусированы на целях наших заказчиков и готовы предоставить все инструменты, необходимые для построения современных или модернизации существующих ИТ-инфраструктур. Хочу особо отметить, что наша команда обеспечивает полный спектр услуг в области ИТ-консалтинга и техническую поддержку на русском языке», — сказал Владимир Главчев, управляющий директор SUSE в России и СНГ.