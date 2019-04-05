Navicon пополнит портфель аналитических решений российской разработкой от «Полиматики»

Navicon заключил стратегическое соглашение о партнерстве с российской компанией «Полиматика». Интегратор будет внедрять аналитическую платформу Polymatica, позволяющую решать задачи бизнеса благодаря оперативному исследованию клиентских данных любого размера.

Стратегическое партнерство, заключенное между Navicon и отечественным разработчиком «Полиматика», позволит интегратору расширить портфель аналитических решений, которые он предлагает традиционному ретейлу, e-commerce, фармпроизводителям и аптечным сетям, а также консалтинговым, туристическим и медийным компаниям. В рамках партнерства компании также планируют развивать совместные продажи и проводить маркетинговые кампании для продвижения платформы Polymatica, включенной в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Минкомсвязи России.

Высокая скорость обработки неограниченных массивов данных в аналитической платформе Polymatica достигается благодаря собственной технологии Multispheres и интеллектуальному распределению нагрузки между центральным процессором CPU и графическим GPU. Простой интерфейс и широкий выбор инструментов для визуализации помогут клиентам Navicon определить наиболее эффективные направления развития и найти объяснения всем процессам, связанным с внутренней работой компании и взаимодействием с потребителями.

В то же время, несмотря на большие объемы обрабатываемых данных, работа с Polymatica и выполнение аналитических задач доступны для всех сотрудников, вне зависимости от их специализации или уровня технической грамотности. Благодаря встроенным механизмам Data Mining даже сложнейшие алгоритмы и операции с данными можно выполнить всего в несколько кликов мышью. Это крайне важно для эффективного управления данными и оперативного извлечения из них инсайтов, необходимых для повышения конкурентоспособности компании. При этом платформа позволяет разграничить права доступа к данным и аналитическим срезам, что соответствует современным требованиям к безопасности информационной системы.

«Партнерство с системным интегратором Navicon, обладающим обширным опытом в автоматизации бизнес-процессов крупных фармацевтических и FMCG-компаний, позволит нам участвовать в комплексных проектах, соответствующих сегодняшним потребностям и запросам отраслевого бизнеса. Совершенствуя разрабатываемое нами решение на базе инновационных технологий с учетом обратной связи от интегратора и его клиентов, мы рассчитываем на долгосрочное партнерство с экспертами Navicon», – сказала Ольга Братанова, заместитель коммерческого директора по работе с партнерами в компании «Полиматика».

«Технологии компании "Полиматика" отлично удовлетворяют запросы наших клиентов, для которых важно быстро извлекать нужную информацию из больших массивов данных. Использование платформы Polymatica для поиска прорывных идей для бизнеса позволит нашим заказчикам еще на шаг приблизиться к формированию единого контура автоматизации, который повысит эффективность управления бизнес-процессами», – отметила Светлана Закутаева, заместитель руководителя дирекции управления рыночным предложением и взаимодействия с вендорами в компании Navicon.