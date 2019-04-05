Материал-хамелеон «Ростеха» для экипировки «солдата будущего» будет использоваться в рекламе и дизайне

Электроуправляемый материал-хамелеон, разработанный в холдинге «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» для экипировки «солдата будущего», сможет применяться в производстве элементов интерьера и рекламных носителей. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Создатели нового материала значительно расширили его возможности, благодаря чему интерес к новинке уже проявили дизайн-бюро и производители стройматериалов.

Специализированный электроуправляемый материал – электрохром, созданный ЦНИТИ «Техномаш» (входит в «Росэлектронику»), способен менять цвет в зависимости от поступающих электрических сигналов. На сегодняшний день его цветовая линейка позволяет «перекрашивать» материал от синего к желтому через зеленый, от красного к желтому через оранжевый. Кроме того, ученым удалось получить коричневый электрохром, который сможет использоваться военными для создания адаптивных маскировочных покрытий. Для получения сложных многоцветных рисунков применяется послойное сочетание электрохромов.

Материал также способен становиться прозрачным, что позволяет создавать на его основе умное стекло, меняющее светопроницаемость при подаче электричества. Электроуправляемые окна, которые могут становиться непрозрачными по желанию владельца, смогут стать современной альтернативой шторам и жалюзи.

«Электрохромы – яркий пример конверсии военных разработок в гражданские отрасли. Изначально он разрабатывался для создания маскировки солдат и военной техники. Но мы увидели заинтересованность рынка в создании инновационных гражданских продуктов на основе этой технологии. Конкурентным преимуществом электрохрома является низкое электропотребление, поэтому он будет востребован для создания рекламных билбордов, умных окон и других изделий. Уже ведутся переговоры с потенциальными партнерами, заинтересованными в создании элементов внутренней отделки помещений и новых рекламных носителей на основе электрохромных материалов», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Впервые электроуправляемый материал был представлен на международном форуме «Армия-2018». Свойства электрохрома демонстрировались на примере прототипа шлема перспективной экипировки военнослужащих, способного менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей среды.