Yadro стала лидером российского рынка RISC-систем обработки и хранения данных по версии IDC

По результатам исследования IDC EMEA Server Tracker, в 2018 г. серверные продукты производства компании Yadro заняли примерно треть рынка RISC-систем в России с долей 29,4% в денежном выражении. За год на российский рынок было поставлено чуть менее ста высокопроизводительных систем Vesnin, преимущественно в компании транспортной и телекоммуникационной отраслей.

Выручка компании по итогам 2018 г. составила 7,767 млрд руб. при этом доля выручки от реализации продукции собственной разработки составила чуть более 30%.

Растущий спрос на архивную систему хранения данных Tatlin.archive, по данным Yadro, впервые в истории отечественного рынка позволил российскому вендору стать лидером рынка. Так во II квартале 2018 г. компания реализовала поставку архивных систем хранения данных суммарной емкостью более 130 ПБ, а в IV квартале объем поставленных систем составил 250 ПБ. В свою очередь, по результатам исследований IDC EMEA Enterprise Storage Systems Tracker это обеспечило квартальный рост всего рынка, а доля компании Yadro в IV квартале составила рекордные 12,5% в денежном выражении. В емкостном выражении системы хранения данных производства компании Yadro по итогам года лидируют с долей в 38,2%.

Также компания продолжает развивать компонентное производство OEM-продукции. Помимо запуска новой производственной площадки в Московской области и сертификации его по требованиям компонентного производства высокотехнологичной продукции, в 2018 г. компания запустила производство и поставку нового поколения вычислительных систем класса mid-range и high-end RISC-архитектуры. Основными потребителями продукции OEM-портфеля стали финансовые институты и компании транспортного сектора.



В планах компании в 2019 г. выпуск нового поколения архивной системы хранения данных и релиз гибридной системы класса mid-range Tatlin.unified, адресованной на самый большой сегмент рынка корпоративных систем хранения данных. Появление all-flash системы хранения данных в продуктовом портфеле компании планируется в первой половине 2020 г.