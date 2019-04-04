«Корус консалтинг» создал автоматизированную систему бюджетирования на базе Anaplan для BNS Group

«Корус консалтинг» завершил проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в BNS Group, российском fashion-дистрибуторе.

Ранее финансовая служба BNS Group использовала для бюджетирования MS Excel и программное обеспечение Prophix, скорость работы которого не соответствовала требованиям бурно развивающейся компании и накладывала серьезные ограничения в работе финансовой службы. Сотрудники BNS Group не имели возможности проводить сложные расчеты в онлайн-режиме, моделировать ситуации и вносить изменения в текущую систему.

Для упрощения процесса бюджетирования и повышения уровня детализации планирования за счет быстрой обработки больших объемов данных менеджмент компании провел тщательное исследование рынка решений. В результате была выбрана платформа Anaplan, которая прекрасно удовлетворяет высоким требованиям BNS Group и зарекомендовала себя в качестве лидера в классе облачных решений для финансового планирования и анализа, по данным отчета Gartner Magic Quadrant за 2018 г.

В качестве партнера по внедрению была выбрана команда «Корус консалтинг», которую связывают с BNS Group успешные партнерские отношения, и которая обладает экспертизой в автоматизации бизнес-процессов с использованием инновационных решений в розничных сетях. Заказчик создал в штате центр компетенции Anaplan, что позволило компании частично выполнить проект собственными силами, привлекая экспертов интегратора для обучения бизнес-пользователей и решения наиболее сложных задач.

Внедрение платформы позволило BNS Group полностью отказаться от моделей MS Excel, которые применялись для ускорения процессов бюджетирования. Это помогло не только сократить количество ошибок при расчетах возрастающего объема данных, но и упростить процесс бюджетирования в целом. Дополнительно компания внедрила новые формы отчетов, которые не использовались в предыдущей системе из-за сложности программирования. Дополнительно BNS Group получила возможность моделировать различные сценарии с высокой степенью детализации и просматривать результаты расчетов в режиме реального времени, что полезно и удобно при защите годового бюджета.

Гибкость системы и знание собственных бизнес-процессов позволили BNS Group завершить внедрение без написания объемной и устаревающей технической и методологической документации. Более того, компетенции специалистов ритейлера позволяют без помощи внешних консультантов вносить изменения в бизнес-модель компании и выполнять расчеты уже по новой модели.

«Ритейл является одной из наиболее высокотехнологичных сфер бизнеса, и мы, как один из лидеров розничной торговли в индустрии моды, стремимся к использованию и развитию эффективных и надежных решений. Помимо основных задач бюджетирования мы используем систему в качестве инструмента для расчета закупок, что является важным аспектом успешной работы в индустрии. Мы благодарны команде “Корус консалтинг” за высокую вовлеченность в решение сложных технических вопросов проекта. Мы планируем и в дальнейшем расширять использование Anaplan, задействуя платформу в большем количестве бизнес-процессов», – отметил Руслан Шведков, финансовый директор BNS Group.

«Желание BNS Group самостоятельно развивать систему позволили завершить внедрение в рекордно короткие сроки и – что очень важно – показали высокую удовлетворенность клиента выбором платформы и соответствие ее возможностей потребностям бизнеса. Использование лучших практик и технологий поможет ритейлеру принимать новые вызовы и успешно развиваться вместе с российским рынком розничной торговли», – сказал Всеволод Тепляков, руководитель направления бизнес-планирования департамента CPM ГК «Корус консалтинг».