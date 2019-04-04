«Ингосстрах» доверил Xerox управление печатной инфраструктурой

«Ингосстрах» в рамках трансформации ИТ-процессов передал Xerox управление своей печатной инфраструктурой. В результате перехода на аутсорсинг компания высвободила время ИТ-специалистов для решения приоритетных задач, при этом сократив затраты на печать на 20% и объемы печати на 10%.

«Ингосстрах» — одна из системообразующих страховых компаний России, занимающая лидирующие позиции на рынке. Не так давно компания запустила масштабную трансформацию ИТ, изменив сам подход к построению процессов в департаменте информационных технологий и передав функционал, который не является ключевым, внешним провайдерам.

По результатам проведенного тендера управление печатным парком было доверено компании Xerox. Перед сервис-провайдером была поставлена задача повысить эффективность работы печатной инфраструктуры, что подразумевает оптимизацию парка печатного оборудования, усовершенствование процессов его использования, а также снижение затрат на одну копию.

Первый этап внедрения услуги в головных офисах в Москве специалисты Xerox завершили всего за месяц, после чего к ним добавились ещё одиннадцать в Московской области. По итогам внедрения услуги компания «Ингосстрах» смогла достичь за 2018 год 20-процентной экономии расходов на печать. На текущий момент проводится оценка потенциала развития данного сервиса в региональной сети.

«Совокупность цены, качества и скорости реализации проектов являются для нас основными показателями, — отметил Сергей Синицин, заместитель начальника управления сопровождения ИТ-продуктов дирекции информационных технологий «Ингосстраха». — Первый опыт работы с Xerox продемонстрировал, что мы можем рассчитывать не только на соблюдение согласованных сроков и исполнение SLA (соглашения об уровне предоставления услуги), но и на инициативу и самостоятельность партнера в поиске лучших решений для наших бизнес-заказчиков».

Следующими шагами в реорганизации печатной инфраструктуры и процессов будет внедрение системы управления и роуминга печати, которая должна помочь персонализировать печать с возможностью управлять конфиденциальными потоками, избавиться от нецелевой печати, а также изучение и анализ потребностей разных групп пользователей с тем, чтобы максимально эффективно использовать возможности современных многофункциональных устройств, упростить и ускорить рабочие процессы.

«В лице компании "Ингосстрах" мы получили клиента, который открыт к новым идеям, — сказал Сергей Минченко, руководитель отдела продаж компании Xerox Россия. — Мы рады возможности применить новейшие технологии Xerox, а также наши наработки в области документ-аналитики и трансформации документоёмких процессов».