Prof-IT Group выпустила решение для управления командировками

Цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group объявил о выходе на рынок решения для управления командировками сотрудников. Продукт автоматизирует процессы оформления заявок на командировки и формирование отчетности. Отличительная особенность «Prof-IT командировки» – реализация решения на базе одной из самых распространенных платформ 1С – «1С:предприятие 8.3».

По прогнозам Market Research Future, рынок ПО для управления поездками достигнет $1 млрд. к 2023 г., среднегодовой темп роста в период с 2017 по 2023 гг. составит 8%. Спрос на подобные решения растет среди travel-координаторов и бизнес-пользователей – автоматизация управления командировками может значительно сократить издержки компаний.

«Организация поездки всего одного сотрудника – это десятки писем, потери времени на оформление документов, ресурсы, затрачиваемые на подготовку отчетов, рабочее время менеджера, ответственного за данный бизнес-процесс. Prof-IT Командировки снимает с пользователей целый ряд задач, позволяя сосредоточиться на главном – получении результатов от своих деловых поездок», – отметил Иван Михайлов, операционный директор Prof-IT Group.

Компании могут выбрать удобный для них способ приобретения решения: покупку лицензий или использование облачного сервиса. Мобильная версия «Prof-IT командировки» позволяет пользоваться приложением со смартфона или планшета сотрудника, для этого требуется только доступ в сеть интернет.

Решение «Prof-IT командировки» обеспечивает процессы годового и ежемесячного планирования, согласование заявок на командировки и подготовку отчетов по итогам рабочих поездок, сбор и хранение аналитической отчетности. Продукт поддерживает интеграцию с системами кадрового и бухгалтерского учета («1С:бухгалтерия», «1С:зарплата и управление персоналом»). Модуль отчетности позволяет анализировать затраты в разрезе транспортных компаний, авиакомпаний, отелей, что помогает в получении выгодных коммерческих условий от подрядчиков.

Средний срок окупаемости системы составляет пять месяцев, утверждают в Prof-IT Group. Бизнес-эффект от работы с приложением достигается за счет автоматизированного контроля за расходами средств на командировки, оптимизации согласования заявок и минимизации времени на доставку и обработку отчетности. Так, компания, сотрудники которой осуществляют до 200 командировок в год, как утверждает разработчик, сможет ежегодно экономить до 1,25 млн руб.