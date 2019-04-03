Panasonic тестирует систему распознавания лиц для ритейла

Panasonic и японская сеть круглосуточных магазинов Familymart запустили необычный проект в Йокогаме, крупном городе к югу от Токио. Для оплаты покупок в одном из минимаркетов Familymart теперь используется автоматизированная система на базе технологии распознавания лиц. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании «Panasonic Россия».

Зарегистрировав свое фото и данные банковской карты в системе, покупатели затем могут посещать магазин буквально с пустыми руками. Пока они набирают товары в корзинку, за ними будут наблюдать сенсоры и камеры. По окончании шоппинга человеку достаточно подойти к специальному терминалу и посмотреть в объектив. Система узнает его и автоматически спишет деньги за покупки с карты.

Биометрическая система и технология распознавания изображений Panasonic позволяют с высокой точностью идентифицировать пользователей, даже если их лицо находится под наклоном, частично закрыто либо изменилось с возрастом. Камеры и сенсоры, вмонтированные в потолок магазина, позволяют не только отслеживать движение покупателей (строить так называемые тепловые карты), выделяя пути движения людей и самые популярные отделы), но также контролировать остатки товаров, при необходимости уведомляя персонал о том, что те или иные наименования закончились.

Все это должно снизить нагрузку на сотрудников и в перспективе сгладить негативные последствия старения населения в Японии, которое неизбежно приведет к сокращению рабочей силы.

Президент сети Familymart Такаси Савада отметил, что такие практичные технологии в ближайшее время будут внедряться и в других магазинах сети.

Panasonic, в свою очередь, считает инновации для ритейла (в том числе интернет вещей, искусственный интеллект и др.) одним из важных направлений бизнеса. Год назад в структуре корпорации была создана компания Store Business Solutions. А магазин Familymart, выбранный для запуска «пилота», расположен в непосредственной близости от фабрики Panasonic и управляется самой компанией по договору франчайзи. Первыми пользователями системы стали сотрудники Panasonic.