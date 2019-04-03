Ofd.ru представит экосистему решений для повышения эффективности бизнеса на конференции CNews «ИТ в ритейле 2019»

В Daimler придумали, как снизить затраты на хранилище данных на треть Крупные корпорации во многих сегментах сталкиваются с необходимостью работы с большими данными. Они открывают путь к выполнению (и даже предугадыванию) всех потребностей клиентов. По этой же причине такие компании часто уходят в облака, в которых нужно еще и суметь защитить все важные сведения. Этот путь – от локальной инфраструктуры к максимально безопасной облачной – прошел и гигант авторынка Daimler, сэкономив по дороге 30% затрат на хранилище данных.