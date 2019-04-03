Ofd.ru представит экосистему решений для повышения эффективности бизнеса на конференции CNews «ИТ в ритейле 2019»
Ofd.ru примет участие в отраслевой конференции CNews «ИТ в ритейле 2019», представив ИТ-директорам крупнейших компаний из сферы розничной торговли собственную экосистему сервисов для аналитики, оптимизации работы и повышения продаж.
Директор Ofd.ru Антон Румянцев выступит на пленарной сессии конференции, на которой расскажет об актуальных комплексных сервисах и трендах аналитики больших данных, востребованных ритейлерами. Участники конференции узнают о комплексных сервисах для вендинга и e-commerce, об открытых API, а также интеграции с учетными и CMS-системами, платежными сервисами.
Кроме того, Ofd.ru представит аналитические продукты для ритейла, которые построены на обезличенных больших данных. Сервисы помогут увеличить продажи, таргетировать рекламу, подобрать помещения, проанализировать потенциал и выручку локаций, структуру и динамику рынка, а также провести финансовую и бизнес-аналитику.
Отраслевая конференция «ИТ в ритейле 2019», организована порталом CNews. Конференцию посещают десятки CIO сектора Retail, ИТ-директоров, директоров по развитию, генеральных директоров, а также представителей ИТ-компаний, которые тенденции и эффективность розничного бизнеса, выбирают лучшие технологии и современные методики и инструменты с хорошим потенциалом развития рынка.