Концерн «Автоматика» запустил новый сайт

Концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех», запустил новый сайт, который представляет собой универсальную платформу для знакомства с холдингом. На портале содержится полная информация о разработках концерна, его истории, структуре, руководстве, кадровой политике, кроме того, на нем публикуются нормативные документы. Концерн намерен использовать сайт, как площадку для прямых заказов продукции, решений и услуг.

В этих целях созданы средства навигации, современный и адаптивный дизайн, на интернет-площадке обновлен контент и усовершенствована функциональность, добавлены динамические элементы. В ближайшее время расширятся интерактивные возможности ресурса, что позволит делать заказы в пару кликов, обещают в «Автоматике».

Кроме того, сайт стал более персонализированным, благодаря чему заказчики смогут найти всю необходимую информацию по интересующим их вопросам.

При разработке нового сайта учтены пожелания заказчиков, партнеров и сотрудников предприятия.

Сайт доступен на русском языке. К запуску готовится обновленная версия англоязычного сайта.

Комментируя запуск нового сайта, генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов отметил: «Мы активно совершенствуем онлайн-каналы связи, создавая лучшие условия для взаимодействия с партнёрами и заказчиками. Это особенно важно в период диверсификации. Работая над новым сайтом, мы уделили большое внимание дизайну, простоте изложения информации и удобству навигации. В интернете мы хотим представить ключевую продукцию гражданского назначения нашим партнерам и потенциальным заказчикам».

Веб-сайт разработан Новосибирским институтом программных систем, входящим в концерн «Автоматика», на отечественной платформе «Кираса».