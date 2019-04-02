Microsoft защитит стартапы и разработчиков интернета вещей от патентных исков

Microsoft объявила о расширении программы по защите интеллектуальной собственности Azure IP Advantage. Нововведения включают возможности по защите от патентных исков для стартапов и разработчиков интернета вещей (IoT).

Предоставив доступ к 10 тыс. патентов, Microsoft поможет разработчикам решений интернета вещей (пользователям Azure Sphere и Windows IoT) защититься от исков компаний, чей бизнес строится на скупке патентов и получении лицензионных отчислений.

Помимо этого, Microsoft пожертвует 500 патентов альянсу разработчиков LOT Network. В нем состоит около 400 участников, в том числе, такие компании, как Facebook, Google, Microsoft, SAP, Amazon, Netflix, Ford, GM и Uber. Основная цель альянса — защита разработчиков от патентных исков посредством предоставления участникам доступа к широкой библиотеке патентов.

Проблема патентных исков может стать критичной для небольших компаний. Вступив в LOT Network, квалифицированные стартапы, использующие Microsoft Azure, получат доступ к патентам в таких сферах как, в частности, искусственный интеллект, мультимедиа и безопасность.

Ранее Microsoft объявляла о присоединении к Open Invention Network и передаче участникам организации бесплатного доступа к более 60 тыс. патентов на ПО. Главная цель платформы – защита ПО с открытым кодом от патентных исков.