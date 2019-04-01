MD Audit и «Первый ОФД» займутся совместным продвижением сервисов

MD Audit и «Первый ОФД» объявили о стратегическом партнерстве. Разработчик ИТ-системы для контроля и оценки операционной деятельности торговых сетей и российский оператор фискальных данных рассчитывают расширить клиентскую базу и увеличить сферу своего влияния.

«Удобные дополнительные сервисы для предпринимателей, дополняющие и обогащающие друг друга, повышающие конкурентные преимущества и снижающие операционные расходы компании – это путь к созданию удобной и комфортной бизнес-среды и достойный ответ на вызовы рынка. Стандарты клиентского обслуживания, снижение систематических ошибок, контроль работы персонала и уровень культуры клиентского обслуживания – вопросы, которые задает себе каждый предприниматель. Мы готовы предложить нашим клиентам ответы на эти вопросы – решение нашего партнера MD Audit в сфере операционного аудита» - говорит директор по маркетингу «Первого ОФД» Егор Сергеенко.

Соглашение о партнерстве даст обеим компаниям мощный стимул для развития. Это на 100% взаимовыгодное сотрудничество.

Основатель системы MD Audit Андрей Подгорнов отметил, что от партнерства выиграют все, в том числе и будущие клиенты, так как вместо одного качественного продукта, помогающего вести бизнес эффективно, они получат сразу два.