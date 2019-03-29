TrueConf и С-Терра обеспечат защиту видеоконференцсвязи

TrueConf и «С-Терра СиЭсПи» объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого компании обеспечили совместимость своих решений. Интеграция ВКС-системы TrueConf с продуктами «С-Терра» позволит заказчикам создавать закрытые сети коммуникаций на основе ВКС с высоким уровнем защиты данных.

Компании TrueConf и «С-Терра СиЭсПи» провели совместные испытания, по завершению которых система видеоконференцсвязи TrueConf была сертифицирована для работы с VPN-продуктами С-Терра Шлюз и С-Терра Клиент. В ходе тестирования производители подтвердили корректную работу ПО TrueConf в защищенной VPN-сети, в том числе стабильное проведение видеозвонков и конференций, общение в чате между пользователями, а также демонстрацию рабочего стола и контента.

ВКС-система TrueConf — программное решение для обеспечения видеоконференцсвязи как по интернету, так и в закрытых локальных сетях. ПО TrueConf оснащается всеми основными инструментами для совместной работы и поддерживает разрешение 4K UltraHD.

С-Терра Шлюз — криптошлюз, предназначенный для обеспечения безопасности коммуникационной сети любой топологии и с любым количеством туннелей. Устройство защищает и фильтрует как трафик подсетей, проходящий через него, так и трафик самого шлюза безопасности. С-Терра Клиент, в свою очередь, представляет собой программный продукт для защиты и пакетной фильтрации трафика пользовательских устройств на ОС Windows.

«Мы рады представить нашим заказчикам возможность интеграции ВКС-системы TrueConf Server с передовыми отечественными решениями для сетевой безопасности, - сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. - Технологическое партнерство TrueConf и «С-Терра СиЭсПи» позволит обеспечить высокий уровень защиты информации и данных наших заказчиков».

«Высокий уровень безопасности передаваемых данных сегодня является неотъемлемой частью качественной видеоконференцсвязи, – отметила Мария Лурье, руководитель отдела маркетинга компании «С-Терра СиЭсПи». – Успешное тестирование совместной работы решений TrueConf и С-Терра наглядно продемонстрировало высокий уровень защиты конфиденциальной информации, которой пользователи обмениваются во время видеоконференций».

Совместимость решений TrueConf и С-Терра позволит заказчикам создавать сети видеокоммуникаций с высоким уровнем защиты данных, при этом пользователи программного обеспечения TrueConf смогут воспользоваться всеми основными инструментами для совместной работы.