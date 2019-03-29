КХЛ внедрит систему управления большими данными на базе SAP

SAP объявила о технологическом партнерстве с Континентальной хоккейной лигой. С помощью программного обеспечения компании SAP лига внедрит систему по сбору, анализу и управлению большими данными. Проект стартует сразу после подписания Соглашения. В рамках проекта будет развернута современная система на базе решений SAP Marketing Cloud и SAP Analytics Cloud, которая дополнится возможностями SAP Cloud Platform с использованием единой базы данных SAP HANA.

SAP Marketing Cloud консолидирует и обогатит данные, полученные из различных источников: официального сайта и мобильного приложения КХЛ, билетных касс, сайтов и форумов, социальных сетей (VK, FB, Twitter и Instagram), профиля болельщика. Единый профиль болельщика будет объединять всю историю его взаимодействий: покупку билетов, абонементов и сувениров, просмотр онлайн-трансляций и посещений матчей, действий в социальных сетях и участия в различных программах лояльности.

Маркетологи КХЛ и клубов смогут использовать систему сегментации, работающую в режиме реального времени с использованием больших данных, транзакционных и геолокационных данных. Система позволит выстроить с болельщиками интерактивный диалог по оптимальному каналу, вовлечь в коммуникацию даже анонимных пользователей, а также проанализировать эффективность маркетинговых кампаний, откликов и развития взаимоотношений с болельщиками. Использование больших данных позволит клубам вести умный маркетинг.

К сезону 2021/2022 в рамках партнерства КХЛ и SAP планируется запуск новых инструментов для работы со статистикой. Система, разработанная на основе платформы SAP Cloud Platform, позволит агрегировать огромные массивы информации и осуществлять моментальный вывод данных по сложным статистическим запросам. Накопленные данные по сезонам будут обрабатываться решением SAP Analytics Cloud, а затем визуализироваться в виде понятных графиков, таблиц и отчетов. Болельщикам, СМИ, тренерам, спортивным аналитикам и экспертам, спонсорам станут доступны подробные аналитические отчеты с использованием одновременно несколько статистических показателей.

Платформа SAP HANA также будет использована лигой для автоматизации календаря сезона. Процесс формирования календаря матчей будет значительно ускорен и сможет учитывать большее количество факторов и их ранжирование. А в случае непредвиденных обстоятельств можно будет в короткие сроки получить обновленный календарь.

Дмитрий Чернышенко, президент КХЛ, сказал: «Мы рады, что семья партнеров КХЛ расширилась. Мировой лидер в области производства программного обеспечения, компания SAP расширит технологические возможности КХЛ. Наша совместная работа будет вестись по трем направлениям: маркетинг, спортивная статистика и календарь матчей. КХЛ первой из спортивных лиг в мире создаст единую CRM-систему и единую базу профилей людей, интересующихся хоккеем. В российском спорте нет аналога подобного технологического партнерства по перечисленным направлениям работы».

Хартмут Томсен, президент в Центральной и Восточной Европе SAP SE, отметил: «Технологии меняют привычный порядок вещей, наш опыт, то, как мы взаимодействуем с окружающим миром, наши привычки. Спортивная отрасль также находится под влиянием этих изменений. Цифровая трансформация спорта открывает массу возможностей для спортсменов, команд и болельщиков по всему миру».