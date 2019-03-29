«Айди – технологии управления» и «Прайм груп» стали партнерами по внедрению ECM-платформы Documino

«Айди – технологии управления» и «Прайм груп» заключили партнерское соглашение. Системный интегратор «Прайм груп», согласно договору, получает право на дистрибуцию разработки «Айди – технологии управления» – ECM-платформы Documino.

Соглашение предусматривает официальный статус партнера «Прайм груп» по Documino, что включает в себя информационную, методическую, технологическую, рекламную и иные виды консультационной поддержки, связанной с использованием Documino. Кроме того, «Прайм груп» получает право внедрения и технической поддержки Documino.

Платформа Documino была разработана в контексте роста направления импортозамещения на отечественном ИТ-рынке. В основе платформы – полностью российские технологии, а также компоненты свободного ПО. Documino локализована под требования российского регулятора и предназначена в первую очередь для разработки ECM-решений на базе открытого программного обеспечения. При разработке платформы особое внимание уделялось созданию масштабируемого хранилища документов, адаптированного к специфике управления контентом и корпоративными данными крупных, географически распределенных предприятий.

Documino и любые решения на ее основе не имеют ограничений по интеграции с внешними сервисами или выбору системы хранения данных. Благодаря универсальному API Documino способна взаимодействовать с любыми ИТ-продуктами. Платформа включена в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных», а также подтвердила свою совместимость со всеми актуальными версиями российской СУБД Postgres Pro.

«Прайм груп» специализируется на разработке и внедрении специализированных ИТ-решений для различных отраслей, в числе которых госучреждения, ТЭК, финансовый и промышленный сектор. Компания предоставляет полный спектр ИТ-услуг по созданию и развитию ИТ-инфраструктуры, разработке и сопровождению информационно-управляющих систем, а также по поставке ПО. В числе клиентов компании – «Газпром», концерн «Росэнергоатом», компании «Уралкалий», «Роснефть», правительственные агентства и региональные администрации.

«Платформа Documino за счет простой и расширяемой архитектуры позволяет проводить масштабирование в любых объемах в короткие сроки и с минимальными ресурсными затратами. Кроме того, она «заточена» под постоянное увеличение рабочих нагрузок, что особенно важно для категории заказчиков, на работу с которыми ориентируется наша компания. Сегодня компании нередко сталкиваются с резким, экспоненциальным ростом количества обрабатываемых документов, расширением пользователей в СЭД, что приводит к падению качества рабочих процессов и отрицательно сказывается на работе организации. Партнерство с "Айди – технологии управления" по Documino предоставляет в наше распоряжение полноценный функциональный инструмент для решения такого рода задач, полностью совместимый с любой конфигурацией существующих ИТ-систем заказчика в самые короткие сроки. Мы рады получить платформу российского разработчика в свой арсенал и уверены в высоком спросе на его возможности со стороны наших заказчиков», – отметил главный инженер компании «Прайм груп» Антон Даниленко.

«Сегмент СЭД отечественной разработки в России далек от своего насыщения, тогда как спрос на качественные решения в этой области только растет. Наша платформа Documino на высоком уровне решает практически все задачи, возникающие перед компанией в области оптимизации оборота электронной документации. Благодаря тому, что платформа внесена в реестр отечественного ПО и имеет статус рекомендованного решения при закупках в госструктурах, ее использование становится экономически и стратегически целесообразным выбором. Именно в этом свете наше партнерство с таким заслуженным игроком на рынке системной интеграции, как "Прайм груп", позволяет нам рассчитывать на серьезный рост спроса на наш продукт, выражающийся в количестве его внедрений уже в ближайшем будущем», – отметил Михаил Егоров, заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Айди – технологии управления».