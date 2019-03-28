«Первый Бит» автоматизировал учет в ИЦ «Униматик»

«Первый Бит» внедрил в инженерном центре «Униматик» систему «БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет». Благодаря этому повысился контроль за движением денежных средств предприятия, что позволило снизить сроки формирования финансовой и управленческой отчетности.

Компания «Униматик» с 2000 года оказывает комплексные инжиниринговые услуги по техническому перевооружению машиностроительных предприятий России и стран СНГ, осуществляя поставку «под ключ» современного металлообрабатывающего оборудования от ведущих мировых производителей; разработку и внедрение сложных технологических проектов, включая автоматизацию и интегрированное управления производством; производство токарных и фрезерных станков совместно с австрийской компанией EMCO; гарантийное и сервисное обслуживание станков; поставку запасных частей; модернизацию и ремонт устаревшего оборудования; обучение технического персонала заказчика; поставку оборудования собственной разработки; техническую профессиональную ориентацию учащихся школ в рамках профориентационного проекта «Юный Машиностроитель».

В инженерном центре «Униматик» требовалось повысить эффективность ведения управленческого и финансового учета. Прежде сотрудники предприятия тратили много времени на ручное формирование необходимых отчетов.

Чтобы автоматизировать их подготовку, специалисты екатеринбургского офиса компаний «Первый Бит» совместно с отделом аналитики компании «Униматик» провели анализ бизнес-процессов. На основе полученной информации они разработали методику, которая максимально подходила для ведения финансового и управленческого учета на предприятии.

Затем эксперты «Первого Бита» совместно со специалистами компании «Униматик» внедрили в компании программный продукт «БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет». Система подошла для автоматизации разработанной методики.

В первые месяцы после внедрения ИТ-решения компания «Униматик» смогла не только создать консолидированную информационную базу по управлению и финансам, но и начать планирование бюджета на длительный срок, проводить план-фактный анализ и оперативно получать всю необходимую управленческую информацию. Все это позволило топ-менеджменту предприятия принимать более взвешенные управленческие решения.

«Это был интересный проект с современной прогрессивно развивающейся компанией, - сказал руководитель отдела автоматизации екатеринбургского офиса компании «Первый Бит» Илья Хрипунов. – Проект показателен тем, что благодаря слаженным действиям команд с обеих сторон нам удалось внедрить наше решение в кратчайшие сроки, охватив все интересовавшие заказчика сферы».

«Мы очень довольны системой «БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет». По результатам ее внедрения мы получили удобные инструменты бюджетного управления, включая возможность формирования планов в разрезе центров финансовой ответственности, проектов и статей. Это позволило не только сократить срок формирования отчетности, но и получить вовсе недоступную ранее аналитику, тем самым повысив эффективность бизнеса», - отметил младший партнер компании «Униматик» Олег Фишелев.