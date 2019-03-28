NTT Data внедряет процессоры AMD EPYC, чтобы увеличить производительность своих финансовых систем

AMD и NTT Data сообщили об установке процессоров AMD EPYC в центры обработки данных NTT Data. Переход на процессоры AMD EPYC был осуществлен для того, чтобы увеличить производительность системы Credit and Financial Information System (CAFIS) компании NTT Data – комплексной облачной платформы проведения платежей.

Большее количество ядер, увеличенные возможности ввода/вывода и пропускная способность памяти процессоров EPYC помогли NTT Data повысить производительность серверов в виртуальных средах и ускорить работу системы CAFIS. Процессоры AMD EPYC также оказались полезны сотрудникам NTT Data, так как они поддерживают инфраструктуру виртуальных рабочих столов (VDI), помогая обеспечить удаленный доступ для более чем 200 разработчиков и инженеров.

«Благодаря процессорам AMD EPYC мы смогли подключить более 120 кредитных организаций и 1,6 тыс. банковских центров к нашей системе CAFIS, обеспечивая превосходную производительность и надежность», — сказал Минору Есидзава (Minoru Yoshizawa), помощник управляющего финансового подразделения NTT Data.

«Уникальный односокетный дизайн позволяет получить наилучшее соотношение цены и производительности для NTT Data и наших заказчиков. Мы надеемся использовать эти преимущества и в других приложениях, продолжая внедрять процессоры AMD EPYC», — отметил Сатоси Хагиноя (Satoshi Haginoya), помощник управляющего подразделения Cards & Payments Services в NTT Data.

Бренд CAFIS охватывает набор различных платежных сервисов NTT Data, предоставляемых заказчикам на протяжении более 30 лет. Это одна из крупнейших платежных инфраструктур в Японии. CAFIS Arch — это комплексная облачная платежная платформа, обеспечивающая осуществление платежных и других операций для различных терминалов.

«Мы очень рады, что NTT Data приобретает процессоры AMD EPYC для односокетных систем, чтобы обеспечить поддержку работы своих финансовых облачных платформ. Процессоры EPYC предоставляют больше ядер и большую пропускную способность памяти при выдающейся стабильности, что прекрасно подходит для виртуальных нагрузок NTT Data и облачных приложений», — сказали корпоративный вице-президент и руководитель подразделения продуктов для ЦОД компании AMD Скотт Эйлор.

NTT Data использует односокетные производительные процессоры AMD EPYC 7551P и EPYC 7351P на базе серверных платформ Tyan для запуска новых систем.