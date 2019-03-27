«Инфосистемы Джет» выделила исследования и разработку в отдельную структуру

«Инфосистемы Джет» открыла собственный Центр инноваций, который будет отвечать за поиск и развитие новых направлений и решений для различных вертикальных рынков. Центр сформирует экосистему инновационных партнерств, состоящую из вендоров, стартапов, фондов акселерации и научно-исследовательских центров. Эксперты уже отобрали несколько перспективных направлений и занимаются их тестированием и коммерциализацией.

Основные цели создания Центра инноваций – поиск новых направлений для развития бизнеса интегратора, разработка продуктовых концепций и наполнение этих концепций собственными и партнерскими решениями. Для разработки собственных решений Центр будет создавать локальные команды специалистов внутри «Инфосистемы Джет».

«Центр инноваций станет дополнительным драйвером для развития новых решений компании и будет формировать новые возможности как для нас, так и для наших заказчиков, — сказал Алексей Сечкин, директор Центра инноваций компании «Инфосистемы Джет», — С его помощью мы планируем существенно повысить time-to-market разработанных продуктов, а также адаптировать новые решения под потребности сетевых географически-распределенных компаний».

На данный момент эксперты Центра занимаются развитием решений для промышленности, банков, ритейла, нефтяных компаний. Одним из первых решений Центра стал Jet Smart Building (JSB). Это комплексное интеграционное IIoT-решение enterprise-класса, предназначенное для управления инженерными системами сетевых компаний ритейла, отельного и ресторанного бизнесов, обладающих большим числом географически-распределенных объектов. Решение оптимизирует расходы на электроэнергию за счет использования интеллектуальных сценариев управления инженерными системами на объектах, позволяет осуществлять коммерческий учет потребления ресурсов, контролировать в режиме онлайн основные инженерные системы (отслеживать их состояние, оперативно реагировать на изменения, управлять инцидентами), поддерживая комфортную среду для сотрудников и посетителей.

По результатам одного из пилотных внедрений JSB экономия на электроэнергии в магазине одного крупного ритейлера составила 30%. При этом срок окупаемости решения не превышает двух лет.