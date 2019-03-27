ГК «Картли» завершила внедрение «1С:ERP Управление предприятием 2»

Группа компаний «Картли» завершила внедрение системы «1С:ERP Управление предприятием 2». Партнером по внедрению стала фирма «АйТи Эксперт+». Новая система объединила работу российских и зарубежных подразделений холдинга. В результате улучшилось планирование закупок и продаж, организован оперативный учет товара на складах, оптимизировано управление доставкой заказов покупателям, налажен контроль за взаиморасчетами с покупателями и поставщиками. Создана эффективная система электронного документооборота, ускорилось формирование и согласование договоров, спецификаций и других документов. Все это помогает предприятию оперативно управлять ежедневными закупками и отгрузками более 2000 тонн полимерной продукции. Объем продаж увеличился на 35%, прибыль холдинга выросла на 25%.

Группа компаний «Картли» - один из ведущих трейдеров полимерной продукции на территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Ежедневно предприятие отгружает более 100 фур полиэтилена, полипропилена, полистирола, АБС пластика и поликарбоната. Административный центр холдинга расположен в Казани, есть представительства в России, Беларуси, Швейцарии и Чехии.

Компания непрерывно развивается, наращивает объем продаж, осваивает новые рынки, расширяет ассортимент продукции. Для успешной реализации стратегических задач руководство «Картли» ведет работу по созданию новой системы управления, основанной на принципах проектно-целевых групп, матричной организационной структуры и постоянном совершенствовании системы мотивации сотрудников. В качестве основы для создания системы было выбрано решение «1С:ERP Управление предприятием 2».

В ходе проекта требовалось объединить работу российских и зарубежных подразделений группы в одной системе; обеспечить оперативное получение корпоративной отчетности, отчетности для кредитных и аудиторских организаций; оптимизировать управление закупками, продажами и складскими запасами, внедрить планирование продаж по маркам продукции, организациям и регионам, обеспечить точный расчет фактической себестоимости и рентабельности продаж; ускорить обработку и формирование документов, сократить бумажный документооборот; ускорить согласование заказов, договоров, спецификаций, сроков платежей; усилить контроль за взаиморасчетами с покупателями и поставщиками.

В ходе проекта было автоматизировано 120 рабочих мест. Выполнена интеграция 1C:ERP с решениями "1С:Документооборот", "1С:Бухгалтерия" и транспортным интернет-сервисом. Сегодня в системе работают все сотрудники компании: специалисты по продажам и логистике, бухгалтеры, финансовые аналитики, специалисты склада, делопроизводители.

Новая система объединила работу российских и зарубежных подразделений компании. Все бизнес-задачи группы - управление закупками, продажами, складами, финансами, безопасностью и т.д. - теперь строго регламентированы. Это упростило и ускорило взаимодействие внутри холдинга. Руководство получило возможность контролировать работу филиалов и представительств в любой точке мира - через мобильную версию системы. Повысилась исполнительская дисциплина сотрудников.

Оптимизировано управление продажами. С помощью новой системы менеджеры планируют продажи по организациям группы и бизнес-регионам, управляют ценообразованием, формируют прогнозные цены на продукцию. В режиме реального времени теперь можно рассчитать фактическую себестоимость каждой товарной партии с учетом различных критериев: закупочной цены, стоимости транспортировки, хранения и погрузочно-разгрузочных работ, стоимости кредитных ресурсов и внутренних издержек компании. Реализован механизм расчета финансового результата продаж на основе партионного учета с автоматическим расчетом затрат на ту или иную партию товара. Это позволяет компании гибко управлять ценовой политикой, предлагать заказчикам конкурентные цены и поддерживать необходимый уровень рентабельности продаж.

Автоматизировано формирование и контроль исполнения календарного плана закупок. Сотрудники отдела закупок теперь оперативно рассчитывают потребности в кредитовании, планируют и учитывают операции по факторингу, контролируют взаиморасчеты по договорам. В любой момент в системе можно вывести статистику закупок с учетом объемов, цен и сезонности продаж. Это помогает поддерживать необходимый объем запасов на складе и обеспечивать своевременные закупки товара под заказы покупателей.

Система интегрирована с транспортным интернет-сервисом. Это позволяет оперативно и с минимальными затратами управлять доставкой товара покупателям. Прямо из 1С:ERP можно подключиться к сервису, подобрать автотранспорт, оформить и проконтролировать перевозку. В систему автоматически загружается вся информация, необходимая для документального сопровождения и контроля доставки заказов покупателям. Отгрузочные документы, в т.ч. иностранные версии накладных и счетов для Беларуси, Казахстана и стран ЕС, формируются в 1С:ERP автоматически, по настроенным шаблонам.

Организован точный учет движения товаров на складах. В новой системе сотрудники склада регистрируют приемку товаров и отгрузки, формируют транспортные разнарядки, рассчитывают заработную плату водителей, грузчиков и кладовщиков. В любой момент времени заинтересованный пользователь (менеджер по закупкам, специалист отдела продаж) может получить актуальную информацию о текущих остатках продукции. Реализована возможность контролировать движение товара на складах удаленно, через мобильное приложение.

Расчет премиальной части заработной платы максимально автоматизирован. При расчете учитываются должности сотрудников, организации, структурные подразделения, тарифные ставки, выполнение плана продаж, условия продаж, факт поступления оплаты от клиента, виды клиентов.

«1С:ERP Управление предприятием 2» интегрировано с системой «1С:Документооборот». Из 1С:ERP в систему электронного документооборота оперативно поступают данные об организационной структуре компании, пользователях, контрагентах, контактных лицах и других нормативно-справочных сведениях. Сформировано единое хранилище входящих, исходящих и организационно-распорядительных документов. Обеспечен быстрый поиск и удобный доступ к электронным версиям и скан-копиям документов. Упростилась и ускорилась обработка документов. Появилась возможность формировать документы автоматически, по настроенным шаблонам.

Процессы согласования документов теперь жестко регламентированы. В системе настроены маршруты и этапы согласования для разных видов документов и решений: исходящей корреспонденции, приказов и служебных записок, договоров с поставщиками и клиентами, изменений условий продаж (изменение количества дней отсрочки, лимитов дебиторской задолженности), ценовых отклонений, доступов сотрудников и т.п. В результате согласование документов и принятие решений существенно ускорились. Объем бумажного документооборота уменьшился.

Организовано оперативное управление рабочими совещаниями. Время и место проведения совещаний, в том числе повторяющихся, регистрируется в системе. Все участники получают соответствующие уведомления и могут предварительно ознакомиться с материалами встречи. Принятые решения регистрируются в системе в форме протокола, с последующим контролем исполнения. Это способствует более эффективному решению управленческих вопросов и помогает контролировать исполнение выданных поручений.

Все это помогло предприятию повысить эффективность торговой и закупочной деятельности. В итоге объем продаж вырос на 35%, прибыль компании увеличилась на 25%.

Заместитель директора группы компаний «Картли» по стратегическому развитию Сергей Николаевич Евстратов отметил «Система "1С:ERP Управление предприятием 2" помогла нам организовать оперативное управление оптовой торговлей во всех предприятиях группы, в том числе, зарегистрированных в странах СНГ и Европы. Мы автоматизировали собственные бизнес-процессы, печатные формы, отчеты, интегрировали систему со сторонними сайтами и мобильными приложениями. В результате 1С:ERP органично встроилась в систему управления холдингом. Единство управленческих процедур, регламентированных Системой менеджмента качества, и автоматизация этих процедур при помощи 1С:ERP создают тот "воздух" (как кислород и азот), которым "дышит" холдинг, ставший в настоящее время одним из самых успешных в Российской Федерации. В настоящее время также ведутся непрерывные работы по развитию и адаптации системы: улучшению её интерфейса и дальнейшей автоматизации задач холдинга».