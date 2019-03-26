«Тринити» предложит заказчикам продукты «Форсайта»

«Тринити», российский системный интегратор, подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Форсайт», отечественным разработчиком продуктов для решения аналитических задач. Компания «Тринити» будет создавать решения на базе «Форсайт. Аналитической платформы» – программного комплекса для интеллектуального анализа данных. Технически и консультационно созданные бизнес-приложения будут поддерживаться специалистами «Тринити», прошедшими сертификацию в учебном центре вендора.

Будучи совместимым с российской СУБД Postgres Pro и отечественной операционной системой «Альт», решение «Форсайт. Аналитическая платформа» полностью удовлетворяет требованиям государственных компаний и частных предприятий, ориентированных на импортозамещение в области ПО.



Функциональные возможности платформы включают классическую аналитику (аналитические запросы, аналитические панели, формирование отчетов со сложным форматированием), предиктивную аналитику (моделирование бизнес-процессов, прогнозирование ситуации с учетом множества факторов), анализ временных рядов (исследование данных, изменяющихся во времени), управление бизнес-процессами (визуальное моделирование бизнес-процессов, мониторинг их выполнения) и пр.

В инструментарий решения «Форсайт» входят, среди прочего, интеллектуальная визуализация, т.е. автоматизированный подбор диаграмм с учетом задачи, возможность загрузки и анализа информации пользователем, интерактивность форм ввода, т.е. контроль вводимых данных и расчет показателей, импорт, экспорт и преобразование данных из внешних источников. Платформа оснащена механизмом кэширования и проводит высокопроизводительные вычисления в оперативной памяти, что существенно сокращает время обработки информации.

«Форсайт. Аналитическая платформа» – универсальный программный продукт, решающий задачи самых разных уровней сложности и подходящий как для бизнеса, так и для государственных структур. Гибкие возможности анализа через веб, наличие настольного и мобильного приложений, высокая производительность и защищенность данных, которую обеспечивают инструменты разграничения доступа, делают это отечественное решение не только удобным в работе и эффективным в бизнесе, но и высококонкурентным на мировом рынке программных решений для интеллектуального анализа данных.

«Мы рады расширить наш стек решений и предложить заказчикам прогнозно-аналитическую платформу «Форсайт», созданную российским наукоемким вендором. Партнерство с «Форсайтом» – абсолютно логичный шаг для «Тринити». Определенно, часть наших заказчиков ориентирована на импортозамещение в пользу современных отечественных технологий прогнозирования. Нам понятны бизнес-задачи, стоящие перед ними, и мы видим, что платформа «Форсайта» прекрасно отвечает их требованиям», – сказала Евгения Евдокимова, кандидат экономических наук, руководитель направления прогнозной аналитики компании «Тринити».