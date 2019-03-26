«Мегафон» обновил свое облачное решение для HR-специалистов

«Мегафон» обновил свое решение «Рекрутика», которое позволяет HR-специалистам подбирать потенциальных сотрудников, настраивать автоматическую отправку напоминаний кандидатам или публиковать вакансии в пару кликов, звонить прямо из интерфейса.

«Мегафон Рекрутика» – облачное решение для автоматизации всех процессов и этапов массового подбора от планирования до найма. Основа «Мегафон Рекрутики» – технологическая платформа услуги «Цифровой подбор линейного персонала», разработанная при участии общего центра обслуживания «Мегафона» и компании Skillaz. Услуга была запущена в июле 2018 г. и стала первым решением платформы «Цифровой HR».

«Мегафон» внедрил в решение ряд перспективных наработок: HR-менеджер может самостоятельно задавать последовательность этапов, которые должен пройти кандидат, выбирать удобную форму коммуникации; удобная отчетность по звонкам и записи разговоров, распределение потоков звонков благодаря интеграции с «умной» офисной телефонией с многоканальным номером и возможностью переадресации вызовов (ВАТС), а также c за счет связки с услугой по созданию единого многоканального номера 8800; автоматическая отправка SMS или приглашения на электронную почту с напоминанием о времени и месте встречи или интервью; текст приглашения можно составить самостоятельно или с помощью предустановленного шаблона; максимальное увеличение охвата нужной аудитории кандидатов за счет удобного размещения вакансий на hh.ru и постов о приглашении на работу в сообществах «Вконтакте» через интерфейс решения; Помимо основной функциональности решения предлагаются и дополнительные возможности – в сезон пиковых нагрузок на HR-подразделения можно в один клик оставить заявку на подключение услуги «Цифровой подбор линейного персонала». Это позволит привлечь дополнительные ресурсы и правильно распределить нагрузку между сотрудниками.

«Наша главная цель – соответствовать самым взыскательным требованиям партнеров, которые доверили нам такие чувствительные вопросы, как подбор персонала, — отметила Любовь Стрелкина, директор ОЦО "Пикта", главный бухгалтер "Мегафона". — Мы даем эффективный инструмент, который позволит легко и быстро, без капитальных затрат, перейти от трудоемкого процесса и бумажной рутины к полной автоматизации цикла подбора персонала в кратчайшие сроки – за 24 часа».

«Создавая комплекс цифровых интегрированных друг с другом платформ для HR-сервисов, мы реализуем идею экосистемы решений для клиентов любого сегмента бизнеса. Для тех, кто еще сомневается, стоит ли переходить на формат цифрового подбора, мы подготовили специальное предложение. Новые клиенты услуги "Мегафон Рекрутика" смогут получить бесплатный тестовый доступ к интерфейсу решения на два месяца и понять, как оно может помочь в рутинных, но очень важных процессах», – сказал Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона».