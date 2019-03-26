КРОК и Meta System помогут снизить аварийность на дорогах

КРОК и Meta System заключили договор о совместном внедрении решений для автотранспорта на основе IoT (Internet of Things). Продукт представляет собой телематическое устройство и софт для сбора и обработки информации в реальном времени. Для получения данных мониторинга о состоянии транспорта устройство крепится на аккумулятор автомобиля и оснащено датчиками GPS/ГЛОНАСС и модулем GSM. Телематические решения Meta System и КРОК снижают затраты на содержание автопарка на 20%, а аварийность до 30%.

Доступ к информации о транспорте реализован в круглосуточном режиме через web или мобильное приложение, а интуитивно понятный интерфейс упрощает поиск необходимых данных. Мониторинг поможет владельцам автопарков из всех отраслей снизить аварийность транспорта, расходы на ТО и сервисное обслуживание за счёт анализа данных о стиле управления водителя.

В случае аварии встроенные датчики автоматически определяют тяжесть ДТП и место удара, а также время и место столкновения с отображением точных координат на карте. Для оценки действий водителя и принятии решения о штрафных санкциях система показывает диаграмму ускорений по трем осям и скорость в момент ДТП. В случае серьёзных аварий система оценивает вероятность гибели пассажиров по индексам HIC*, ASI**, AIS***. Оповещения приходят операторам автопарка по СМС, на e-mail или по средствам push-уведомления.

Логистический модуль строит маршрут водителя и определяет время и место остановок, а также фиксирует факт прибытия в пункт назначения. В случае отклонения от маршрута система оповестит владельца автопарка о произошедших изменениях. Также есть возможность связать оценки стиля вождения с аварийностью и привязать полученные данные к мотивационной программе водителей. Настроить решение можно как для поощрения аккуратных водителей, так и применения штрафных санкций для нарушителей правил дорожного движения.

Получить доступ к решению можно по сервисной модели (SaaS, Software as a Service), что позволяет минимизировать инвестиции на этапе запуска проекта. Помимо прочего, данное решение позволяет экономить на страховании автопарка сразу после установки оборудования.

«В век глобализации очень важно выбрать правильного партнера для создания масштабных продуктов на крупных рынках. Мы нашли в лице КРОК надежную компанию, лидера рынка, сотрудничество с которой позволит нам расширить возможности использования решения для наших существующих клиентов, а также реализовать ряд новых проектов. В отличии от похожих решений на рынке, мы не передаем поток данных пользователю, чтобы он сам разбирался в больших таблицах отчетов. Система автоматически выявляет проблему и сообщает о ней менеджеру, что позволяет получить полную автоматизацию контроля бизнес-процессов, связанных с автомобилями», - сказал Алексей Шипулин, вице-президент по развитию телематики Meta System.

«Телематические решения зарекомендовали себя как действенный инструмент по снижению операционных расходов, но это далеко не весь его потенциал. Сейчас мы активно работаем с логистическими компаниями, чтобы предоставить нашим клиентам новое решение для повышения лояльности конечных клиентов. Например, курьер везёт заказ, система определяет местоположение машины и за 5 минут до приезда в точку доставки оповещает клиента о приближении курьера», - отметила Анастасия Гончарова, руководитель направления решений для управления цепочками поставок ИТ-компании КРОК.