Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по решениям управления данными для аналитики

Oracle объявила о позиционировании в сегменте лидеров магического квадранта Gartner по решениям управления данными для аналитики (Gartner 2019 Magic Quadrant for Data Management Solutions for Analytics) с наивысшими оценками по таким критериям, как полнота концепции и способность ее реализовать.

Oracle лидирует в области управления данными благодаря обширному портфолио решений для управления базами данных, включая самоуправляемую автономную СУБД Oracle Autonomous Database. В Oracle уверены, что именно эти инновации позволили корпорации уже 13-ый раз подряд стать лидером в данном отчете.

«Oracle гордится, что в сегменте лидеров магического квадранта 2019 г. по решениям управления данными для аналитики Gartner поместил ее выше всех по критерию полноты концепции и по критерию способности ее реализовать, – сказал Эндрю Мендельсон, исполнительный вице-президент Oracle по направлению Database Server Technologies. – Самоуправляемая база данных Oracle Autonomous Data Warehouse сочетает в себе мощь хранилища данных с гибкостью больших данных, что позволяет поддерживать все сценарии управления аналитическими данными».

Oracle Autonomous Database включает два варианта – Oracle Autonomous Transaction Processing, базу данных, оптимизированную для выполнения транзакций и смешанных рабочих нагрузок, и Oracle Autonomous Data Warehouse для выполнения аналитических рабочих нагрузок базы данных. Оба варианта автономной базы данных предлагают возможности самоуправления, самозащиты и самовосстановления, которые позволяют автоматически обнаруживать угрозы и устранять их во время работы СУБД.