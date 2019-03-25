«Галактика» и «Цифра» обеспечат интеграцию своих продуктов для цифровизации промышленных предприятий

«Галактика» и «Цифра» объявили о старте стратегического партнерства в области продвижения решений индустрии 4.0 в отечественной промышленности.

Корпорация «Галактика» предоставляет информационные технологии для реализации сквозного управления производством на всех уровнях: от производственного объединения до цеха. В свою очередь, «Цифра» предлагает систему мониторинга промышленного оборудования и персонала «Диспетчер».

В рамках партнерства компании планируют осуществить бесшовную интеграцию цифровых решений для производственных предприятий и осуществлять их совместное продвижение в рамках единого стека. Интеграция продуктов «Галактики» и «Цифры» позволяет объединить все бизнес- и производственные процессы в единую цифровую экосистему, повысить их прозрачность и управляемость, снизить до минимума влияние человеческого фактора и приблизиться к полной цифровизации и автоматизации производства.

«Корпорация "Галактика" разрабатывает и внедряет эффективные решения для цифровой трансформации промышленных предприятий. Взаимодействие наших систем и решений "Цифры" позволит дополнительно повысить эффективность производственных процессов предприятий, что положительно повлияет на эффективность бизнеса наших заказчиков», – отметил Антон Мальков, член правления корпорации «Галактика».

«Интеграция систем "Галактика ЕАМ" и "Диспетчер" позволит повысить надежность работы оборудования: автоматизировать контроль наработки, получаемой в режиме реального времени, планировать ТОиР на основе оперативной информации о техническом состоянии станочного парка, объективно оценивать остаточный ресурс, выявлять причину выхода оборудования из строя и предупреждать поломки оборудования», — отметил Александр Бургардт, вице-президент корпорации «Галактика», руководитель Дирекции ЕАМ.

«На многих промышленных предприятиях несмотря на высокую степень автоматизации на верхнем уровне управления, сам процесс производства все еще остается "черным ящиком". Мы открываем этот ящик: подключаем станки и промышленные установки к интернету вещей, анализируем промышленные данные с помощью машинного обучения и разрабатываем AI-системы, которые подсказывают технологу лучший вариант действий, экономят ресурсы, страхуют от ошибок. То есть создаем "цифровой слой", который позволяет объединить системы управления предприятия с системами управления производством. У нас есть большой потенциал для совместной работы с корпорацией "Галактика" в таких отраслях как машиностроение, металлургия, нефть и газ и химическая промышленность», – отметил Александр Смоленский, директор по развитию бизнеса «Цифра».