В ЕПК внедрено централизованное управление привилегированным доступом

«Управляющая компания ЕПК» объявила о завершении пилотного проекта по внедрению централизованного комплекса управления доступом привилегированных пользователей Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) в «Управляющей компании ЕПК».

«Управляющая компания ЕПК» основана в 2001 году на базе трех подшипниковых заводов. Сегодня является крупной производственно-сбытовой корпорацией по изготовлению подшипников на российском и международном рынках, входит в Топ10 экспортеров оборудования и более 10 лет представляет подшипниковую отрасль России в Международной организации по стандартизации ISO.

В структуру группы компаний входят 9 предприятий с общей численностью сотрудников 8500 человек. Поэтому вопросы о безопасности, контроле и защите административного доступа к информационным ресурсам компании стояли давно.

Новый комплекс Indeed PAM централизованно хранит и управляет привилегированными учетными записями пользователей информационной системы. Его использование решило задачи управления привилегированным доступом сотрудников на всех предприятиях корпорации: двухфакторную аутентификацию при получении административного доступа к корпоративным информационным ресурсам; сохранение в секрете паролей привилегированных учетных записей и их регулярную смену в соответствии с актуальными политиками; ведение журнала доступа к административным учетным записям; архивирование текстовых и видео записей привилегированных сессий.

В ходе тестовой эксплуатации программного продукта Indeed PAM в «Управляющей компании ЕПК» получена высокая оценка технологичности и отказоустойчивости системы, возможности подстройки решения под особенности инфраструктуры компании. Сотрудники департамента информационной безопасности убедились в эффективном решении задач, стоящих перед ними.