Prof-IT Group представила свою инфраструктуру как сервис

Цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group объявил о выходе на рынок IaaS-платформы. Отличительные особенности PROF-IT IaaS – фокус на потребности промышленных предприятий и использование ЦОД, имеющего все три сертификата от The Uptime Institute (UTI), подтверждающих надежность уровня TIER III.

В числе особенностей платформы компания заявляет конкурентную цену и несколько вариантов биллинга: фиксированные ежемесячные платежи за выделенный объем мощностей или ежемесячную оплату в соответствии с фактическим потреблением ресурсов. Заказчики могут выбрать готовые решения в зависимости от своих задач: гибридное облако, резервную площадку (DRS) или резервное копирование данных в облако.

«Prof-IT IaaS – гибкое решение для построения собственного парка виртуальных серверов. Вы получаете все те же мощности, сервисы и инструменты, которые вам нужны, но при этом сокращаете капитальные затраты и снимаете с себя целый ряд задач, например, по поддержке инфраструктуры или обновлению устаревшего оборудования», – сказал Евгений Сударкин, генеральный директор Prof-IT Group.

Предложение Prof-IT Group также включает ряд дополнительных услуг: выделение вычислительных мощностей для проведения ресурсозатратных для компаний регламентированных операций, предоставление инфраструктуры для тестовых испытаний в случае внедрения высоконагруженных систем, аренду инфраструктуры с полным набором сертифицированных средств защиты информации для выполнения требований 152-ФЗ «О персональных данных» или размещение собственного оборудования в дата-центре.

Чтобы оценить возможности облачной инфраструктуры Prof-IT Group предлагает две недели бесплатного демо-доступа к IaaS с использованием Vmware vCloud.