Dell EMC: компании осознают ценность данных, но затрудняются с их защитой

Dell EMC представила результаты третьего исследования Global Data Protection Index, демонстрирующего быстрый темп роста данных, который составил 569%, а также внушительный скачок в количестве «компаний-первопроходцев» (Adopters) по защите данных почти на 50 процентных пунктов по сравнению с 2016 годом.

В исследовании приняли участие 2200 руководителей, принимающих решения в области ИТ, как из государственных, так и из частных организаций с количеством сотрудников от 250 человек и выше в 18 странах и 11 отраслях промышленности. Исследование обеспечивает всестороннее понимание состояния защиты данных и зрелости их стратегий.

В частности, в ходе опроса было выявлено увеличение среднего объема обработки данных — с 1,45 петабайта (ПБ) в 2016 году до 9,70 ПБ в 2018 году, а также высокий уровень осведомленности о ценности данных. Фактически, 92% респондентов осознают потенциальную ценность данных, а 36% уже их монетизируют.

Несмотря на признание положительных факторов, большинство респондентов пытаются должным образом защитить свои данные. Сочетание данных факторов лежит в основе многих выводов исследования.

Огромный объем данных и их важность для бизнес-операций делают защиту данных гораздо более сложной задачей. Инциденты сбоев в работе случаются часто, но более тревожным фактом является растущий объем необратимой потери данных. Более чем три четверти (76%) респондентов во всем мире сталкивались с определенными видами сбоев в течение 12-месячного периода, а 27% не смогли восстановить данные с помощью имеющегося решения для их защиты, что превышает показатели 2016 года почти вдвое (14%).

В то же самое время, 76% респондентов во всем мире также пользуются услугами по меньшей мере двух поставщиков систем защиты данных, что увеличивает угрозу возникновения сбоев в течение того же 12-месячного периода на 35% по сравнению с теми, кто пользуется услугами одного вендора. Незапланированные простои систем стали наиболее распространенным видами сбоев (43%) для тех, кто пользуется системами двух или более вендоров. За этим следовали атаки в целях вымогательства, которые становились препятствием к доступу данных (32%) и их потере (29%).

Хотя незапланированные простои систем носят всё более массовый характер, потеря данных обходится намного дороже. Например, те, кто столкнулся с простоями, наблюдали в среднем 20 часов простоя за последние 12 месяцев, что стоило им 526 845 долларов, в то время как те, кто столкнулся с потерей данных, потеряли в среднем 2,13 терабайта на общую сумму около $1 млн. Кроме того, многие из тех, кто столкнулся со сбоями, также отмечали, что они имели далеко идущие последствия для предпринимательской деятельности, начиная от доверия клиентов к торговой марке и заканчивая производительностью труда работников, а также многие другие.

Стоимость зависела не только от количества потерянных данных, но и от ценности самих данных. Очевидно, что предприятия осознают это, так как 81% опрошенных признали, что более серьезно относятся к защите тех категорий данных, которые имеют наибольшую денежную ценность.

В то время как те компании, которые отнесены к категории «первопроходцев» (Adopters) защиты данных, увеличились в количестве почти на 50 процентных пунктов (с 9% в 2016 до 57% в 2018 году), а количество «компаний-лидеров» (Leaders) увеличилось на 10 процентных пунктов (с 2% в 2016 до 12% в 2018 году), большинство предприятий все еще изо всех сил пытаются найти то решение, которое бы должным образом соответствовало их потребностям. Большинство респондентов (95%) сталкивались по меньшей мере с одной проблемой в области защиты данных.

На глобальном уровне выделяют три основные проблемы.

Сложность настройки и эксплуатации программного и аппаратного обеспечения защиты данных, а также растущие затраты на хранение и управление резервными копиями из-за быстрого увеличения количества данных занимают первое место и составляют 46%.

Отсутствие решений по защите данных в отношении новых технологий занимает второе место и составляет 45%.

Обеспечение соответствия таким нормативам, как GDPR, занимает третье место и составляет 41%.

Среди тех, кто пытается найти решение для защиты данных в отношении новых технологий, более половины (51%) заявили, что не могут найти подходящего решения для защиты данных искусственного интеллекта и данных машинного обучения; за ними следуют облачные приложения (47%) и интернет вещей (IoT) (40%).

Проблемы, связанные с новыми технологиями и быстрым увеличением количества данных, только начинают принимать форму. Таким образом, только 16% респондентов считают, что выбранные решения по защите данных смогут решить все будущие задачи.

Согласно «Глобальному индексу защиты данных», от общей ИТ-среды на предприятиях респондентов использование публичного облака в среднем увеличилось с 28% в 2016 до 40% в 2018 году. Почти все предприятия (98%), использующие публичное облако, также применяют его для защиты данных. Выделяют следующие основные варианты использования публичного облака для защиты данных.

Сервисы резервного копирования и создания моментальных снимков для защиты рабочих нагрузок, создающихся в облачном сервере с использованием новых программных архитектур (41%). Резервное копирование локальных рабочих нагрузок/данных (41%).

Защита отдельных приложений SaaS (40%). Облачные версии локального программного обеспечения для защиты рабочих нагрузок публичного облака (40%). Сервисы резервного копирования и создания моментальных снимков для защиты рабочих нагрузок, создающихся в публичном облаке с использованием устаревших программных архитектур (38%).



При анализе решений по защите данных в публичном облаке совокупность увеличивающегося количества данных играет особо важную роль, на что указали 64% респондентов, назвавшие опции масштабируемости крайне важными. В частности, 41% респондентов привели в качестве примера влияние инфраструктуры или сервисов защиты данных, необходимых для защиты в широких масштабах, а 40% — возможность расширять сервисы по мере увеличения нагрузок на публичное облако.

Нормативные положения о защите данных, такие как «Общий регламент ЕС по защите данных» (GDPR), являются относительно новыми, и их реальное воздействие на индустрию данных еще предстоит осознать. Тем не менее, они быстро стали центральным элементом, поскольку соблюдение нормативных требований вошло в тройку лидеров в списке проблем, связанных с защитой данных, которые были отмечены 41% респондентов.

Более того, только 35% опрашиваемых были уверены в том, что имеющаяся в их компании база и процессы защиты данных соответствуют региональным нормам. Этот настрой начинает воплощаться в жизнь, поскольку 12% респондентов, чьи компании столкнулась с потерей данных или незапланированным простоем в течение последних 12 месяцев, сообщили, что в результате они уплатили штрафные санкции.

«Новым технологиям, таким как искусственный интеллект и интернет вещей, часто уделяется особое внимание при цифровой трансформации компании, однако данные, которые генерируют эти технологии, играют ключевую роль на пути к переменам», — сказала Бет Фален (Beth Phalen), президент и генеральный директор отдела по защите данных Dell EMC. «Почти 50-процентный рост количества приверженцев защиты данных и тот факт, что в настоящее время большинство предприятий осознают ценность данных, доказывают, что мы находимся на правильном пути к защите и использованию данных, которые стимулируют прогресс человечества».

«Банковская отрасль существенно изменилась за последнее десятилетие, - отметил Боб Бендер (Bob Bender), технический директор компании Founders Federal Credit Union. — До цифровой трансформации самым ценным активом банков были наличные деньги в их хранилищах. Сегодня же данные так же ценны, как и наличность, и нужно их тщательно оберегать и охранять, применяя системы резервного копирования и восстановления данных, системы обеспечения устойчивости к угрозам кибербезопасности, а также обеспечивая соответствие нормам регуляторов. Сотрудничая с одним партнером, мы уверены, что каждый килобайт данных является ценнейшим ресурсом как для нас, так и для наших клиентов».