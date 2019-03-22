«Битрикс24» достиг отметки в 5 млн зарегистрированных компаний

«Битрикс24» объявил о достижении отметки в 5 млн зарегистрированных компаний. 21 марта 2019 г. в российском сервисе для управления бизнесом зарегистрировалась компания из Великобритании, которая и стала «юбилейной».

«Битрикс24» — набор инструментов для управления бизнесом в режиме «одного окна». В сервисе есть большинство решений, которые позволяют полностью перенести операционные процессы в онлайн: CRM, задачи, контакт-центр, интернет-магазины, социальная сеть для компании, мессенджер, бизнес-процессы.

Продуктом пользуются компании из сегмента среднего и малого бизнеса, крупные корпорации, а также муниципальные организации: метрополитен Стамбула, Еврейский музей Берлина, полиция Сьерра-Леоне, правительство Мексики, армия Нигерии.

В России «Битрикс24» используют крупные государственные и частные корпорации, средний и малый бизнес, предприниматели: «Роснефть», OBI, «Вертолеты России», «Сибур», Ozon.ru.

На сегодняшний день интерфейс сервиса локализован на 17 языков: английский, немецкий, испанский, португальский, французский, итальянский, польский, русский, украинский, турецкий, китайский, японский, вьетнамский, индонезийский, малайский, тайский и хинди.

В ближайшее время разработчики планируют добавить арабский язык.

Компания «1С-битрикс» запустила сервис «Битрикс24» 12 апреля 2012 г. В марте 2016 г. в «Битрикс24» был зафиксирован первый миллион регистраций. 40% клиентов сервиса — компании, которые находятся на территории России и стран СНГ. 60% — зарегистрированы в других странах.

Сергей Рыжиков, сооснователь сервиса «Битрикс24», сказал: «Когда мы запускали "Битрикс24", то планировали работать на международных рынках. Через 7 лет я могу точно сказать — это удалось. Нашим сервисом пользуются во всех 197 странах мира. За последние три года у нас зарегистрировались 4 млн компаний. Я считаю, что популярность нашего продукта растет из-за развития функциональности и упрощения интерфейса. За последние два года мы полностью переработали интерфейс — теперь внедрять его стало еще проще. В этом году мы планируем сделать "Битрикс24" еще более продвинутым и понятным».