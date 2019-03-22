«Башхим» перешел на межкорпоративный документооборот в Synerdocs

Торговый дом «Башкирская химия» внедрил электронный документоборот на базе Synerdocs. Благодаря сервису предприятия группы «Башхим» ускорили обработку распоряжений на отгрузку продукции, сократили расходы на пересылку и хранение документов, обеспечили прозрачность операций.

Инициатором внедрения электронного документооборота с помощью Synerdocs стал торговый дом «Башхим». Торговый дом «Башхим» был создан в 2013 г. С этого момента сотрудники компании работают в ECM-системе Directum. Переход на межкорпоративный документооборот (МКДО) стартовал в 2018 г.

Первым этапом автоматизировали взаимодействие с поставщиками продукции — «Башкирской содовой компанией» и «Березниковским содовым заводом». С конца 2018 г. предприятия группы «Башхим» обмениваются не только электронными распоряжениями, но и универсальными передаточными документами (УПД). Ежемесячный объем документооборота — до 9 тыс. экземпляров.

«Автоматизация электронного документооборота внутри группы компаний "Башхим" значительно упрощает взаимодействие структурных подразделений, делает документооборот абсолютно прозрачным, надежным и безопасным, — сказала Гузель Хафизова, исполнительный директор торгового дома "Башхим". — В наших планах — расширение границ межкорпоративного электронного документооборота — переход на обмен с внешними контрагентами».

Чтобы выстроить единый непрерывный процесс создания, обработки, согласования, контроля, представления и хранения документов, потребовалось интеграционное решение. В его работе задействованы система «Галактика ERP», ECM-система Directum, сервис обмена юридически значимыми документами Synerdocs.

Интеграционное решение позволило профильным подразделениям компаний группы «Башхим» работать в привычных интерфейсах систем: чтобы отправить или получить первичную документацию или распоряжение, не нужно подключаться к веб-клиенту сервиса обмена. Для удобства пользователей созданы разные режимы выгрузки документов. Доступ к ним для каждой организации настраивается отдельно.

«Благодаря переходу на МКДО мы значительно сократили время на подготовку документов, ускорили их прохождение по цепочке согласования, подписания и т.д. Теперь этот процесс занимает считанные минуты, — отметил директор департамента ИТ торгового дома "Башхим" Дмитрий Сидоров. — Мы исключили потери распоряжений на отгрузку продукции и избавились от рутинного бумажного обмена первичными документами».

В ближайшее время торговый дом планирует перейти на электронный документооборот с внешними контрагентами. В их числе крупные дистрибьюторы, торговые компании и производства — тысячи предприятий, в которые поставляется продукция. Такой переход призван не только ускорить сам документооборот, но и обезопасить контрагентов от действий мошенников.

«Опыт группы "Башхим" — пример того, как крупный холдинг может использовать электронный документооборот для успешного решения множества задач, — отметил руководитель бизнес-направления Synerdocs Иван Агапов. — Оценив возможности системы Directum, компания решила масштабировать эффект — выстроить межкорпоративный документооборот — обмен распоряжениями на отгрузку продукции в электронном виде».