Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о запуске облачной платформы на базе Microsoft Azure

Renault-Nissan-Mitsubishi совместно с Microsoft объявили о запуске The Alliance Intelligent Cloud – новой облачной платформы на базе Microsoft Azure. Она позволит устанавливать подключенные сервисы в автомобили, продаваемые на почти 200 рынках, где присутствуют участники альянса. The Alliance Intelligent Cloud будет работать на базе Microsoft Azure с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и интернета вещей. Глобальная облачная платформа Microsoft Azure позволит безопасно управлять данными, получаемыми с подключенных автомобилей. Впоследствии на их основе в компании планируют разрабатывать и предоставлять интеллектуальные сервисы.

Кал Мос (Kal Mos), глобальный вице-президент подразделения Alliance Connected Vehicles, сказал: «Сегодня мы запускаем платформу для подключенных транспортных средств, которая позволит трансформировать цифровой опыт клиентов Renault, Nissan и Mitsubishi. Результатом нашего сотрудничества с Microsoft стала мощная и перспективная платформа для подключенных автомобилей. Основываясь на масштабе и размерах Альянса, мы создали облачную платформу, которая задает темпы развития в нашей отрасли».

«Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi – наш давний партнер, первый стратегический партнер платформы Microsoft Connected Vehicle, – отметил Жан-Филип Куртуа (Jean-Phillipe Courtois), исполнительный вице-президент и президент по глобальным продажам, маркетингу и операционной деятельности Microsoft. – Сегодняшний запуск Alliance Intelligent Cloud даст возможность вывести на рынок новое поколение подключенных транспортных средств, работающих на базе Microsoft Azure».

Первыми автомобилями, использующими Alliance Intelligent Cloud, станут новые поколения моделей Renault Clio и Nissan Leaf, продаваемых в Европе и Японии. Также это первые модели автомобилей, использующие платформу Microsoft Connected Vehicle, которые станут доступны широкому кругу потребителей.

Автомобили, использующие The Alliance Intelligent Cloud, получат преимущество благодаря беспрепятственному доступу к интернету, что позволит проводить расширенную дистанционную диагностику, непрерывное развертывание новых программных продуктов, обновление ПО наравне с обеспечением доступа к информационно-развлекательным сервисам.