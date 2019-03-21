Selectel ввел в строй вторую очередь ЦОДа «Берзарина» в Москве

Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, ввел в строй вторую очередь дата-центра «Берзарина». Новая площадка вмещает 350 серверных стоек и создана специально под облачные сервисы, на которые приходится более 85% выручки Selectel.

На новых площадях дата-центра «Берзарина» уже развернут ряд услуг Selectel, в том числе «Выделенные серверы» и «Виртуальное приватное облако». Открыты возможности для организации частных облаков и гибридных клиентских инфраструктур. Здесь присутствует ряд клиентов провайдера, например, сервис заказа такси «Ситимобил» и медиагруппа «Актион-МЦФЭР». Следующим этапом станет запуск на площадке услуг «Облако на базе Vmware» и «Облачное хранилище».

Максим Семенихин, управляющий директор Selectel, сказал: «Selectel растет быстрее других игроков облачного рынка и вводит новые мощности в Москве, чтобы поддержать спрос. Мы гордимся смелыми технологическими решениями, воплощенными в этом проекте, — они выводят нас на новый уровень эффективности. Это позитивно отразится на стоимости облачных услуг для клиентов Selectel».

Главная технологическая особенность второй очереди дата-центра «Берзарина» — использование прямого фрикулинга с адиабатическим доохлаждением воздуха. По сравнению с традиционными системами такая схема охлаждения потребляет до 80% меньше электроэнергии, затраты на которую составляют значительную часть операционных расходов дата-центра.

На новой площадке используются специально спроектированные стойки открытого типа емкостью в 52 юнита. Архитектурный проект и выверенные инженерные решения обеспечивают гибкий запуск объекта с доустановкой оборудования и наращиванием потребляемой энергомощности без негативного воздействия на уже эксплуатируемые системы. Схема поэтапного ввода позволяет оптимально распределить инвестиции.

Общая площадь второй очереди дата-центра «Берзарина» составляет 1,2 тыс квадратных метров, проектная мощность 2,5 мегаватта. Уровень надежности соответствует стандарту Tier III.