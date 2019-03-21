Компания «Смарт Дельта Системс» примет участие в конференции CNews «ИТ в здравоохранении 2019». Директор по региональному развитию Степан Лебеденко выступит с докладом «Опыт интеграции МИС «ИНФОКЛИНИКА» с федеральными, региональными информационными системами здравоохранения».

Данная тема является актуальной в связи с созданием единого цифрового контура ЕГИСЗ и требованиями Министерства РФ по интеграции с федеральными подсистемами, а также развитием иных федеральных и региональных сервисов, таких как: электронный листок нетрудоспособности, информационной системы ТФОМС, ЕГР ЗАГС, требующих интеграции с региональными сегментами ЕГИСЗ.

Согласно постановлению Правительства РФ № 555 МИС медицинских организаций должны передавать данные в федеральные сервисы, включая федеральную электронную регистратуру (ФЭР), интегрированную электронную медицинскую карту (ИЭМК), реестры медицинских работников, организаций и электронных документов, подсистемы ведения специализированных регистров пациентов, мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов и другие подсистемы.

Данные требования в настоящее время являются ориентиром для развития региональных медицинских информационных систем и медицинских информационных систем учреждений здравоохранения. Программный продукт «ИНФОКЛИНИКА» от компании ООО «Смарт Дельта Системс» соответствует требованиям, предъявляемым Министерством здравоохранения Российской Федерации к медицинским информационным системам в сфере здравоохранения.

Компания «Смарт Дельта Системс» ведет активно работу по усовершенствованию интеграционных возможностей своих продуктов. В настоящее время реализована интеграция с федеральными сервисами ЕГИСЗ (ФЭР, РЭМД, ИЭМК).

Компания «Смарт Дельта Системс» предлагает медицинские информационные системы полностью соответствующее требованиям и действующему законодательству, и нормативным документам Минздравом России с широкими интеграционными возможностями, а также качественную и оперативную поддержку от команды опытных профессионалов.