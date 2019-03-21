Delta Air Lines присоединилась к программе Sabre «Больше, чем NDC»

Sabre представила авиакомпанию Delta Air Lines в качестве нового участника программы «Больше, чем NDC», направленной на ускорение разработки, интеграции и тестирования комплексных NDC-технологий. Совместно с ATPCO Sabre также работает с Delta и другими крупными авиаперевозчиками над созданием и тестированием нового подхода к совершению покупок на базе стандартов электронной витрины следующего поколения (Next Generation Storefront – NGS), которые сейчас находятся в стадии разработки.

«Внедрение технологий современного ритейла в непрямых каналах продаж требует изменений во всей экосистеме дистрибуции. Инициатива Sabre "Больше, чем NDC" – это отличная платформа для межотраслевого сотрудничества, в которой мы видим возможность масштабно использовать преимущества NDC и минимизировать неудобства для наших агентств и клиентов, – отметил Джефф Лобл (Jeff Lobl), управляющий директор Delta по стратегии дистрибуции. – Мы приветствуем участие Sabre в проекте Next Generation Storefront и намерение компании значительно улучшить опыт совершения покупок, который обеспечит эта инициатива».

Решение Sabre по NGS, созданное на основе новейшего API, классифицирует предложения авиакомпаний по характеристикам продуктов и упорядочивает данные для удобного сравнения вариантов. Таким образом, выдача результатов поиска перелетов будет содержать полные линейки продуктов перевозчиков, что позволит агентствам, подключенным к Sabre, онлайн-агентствам и другим продавцам предоставлять путешественникам более точную информацию для выбора наиболее подходящего предложения. Во II квартале 2019 г. Sabre планирует приступить к тестированию продукта вместе с партнерами по программе «Больше, чем NDC».

«Авиационный контент становится все более комплексным: фирменные тарифы, широкий ассортимент дополнительных услуг, пакетные продукты и скорый запуск динамических предложений на базе NDC. Новый вызов для отрасли заключается в том, как отобразить эти разнообразные предложения для удобного сравнения, – отметил Бретт Берджесс (Brett Burgess), старший вице-президент Sabre Travel Network по продуктовой стратегии. – Наше решение обладает необходимой гибкостью для сравнения и интеграции множества характеристик продуктов, а также возможностью настройки исходя из потребностей наших заказчиков».

ATPCO приглашает заинтересованные стороны присоединиться к рабочей группе по NGS, ответственной за координацию и управление разработкой новых стандартов. В нее входят авиакомпании, представители каналов продаж и поставщики технологий, включая Sabre и Delta.

«Next Generation Storefront будет способствовать созданию более эффективного подхода к совершению покупок и изменит представление путешественников о ценности продукта при бронировании авиабилетов, – отметил Джонатан Савич (Jonathan Savitch), коммерческий директор ATPCO. – Мы рады инновациям Sabre в рамках отраслевой инициативы по улучшению опыта покупок через NGS и с нетерпением ждем возможности использовать эти разработки с Sabre и всей индустрией».

Sabre Corporation возглавляет совместную инициативу игроков рынка в области создания ритейла нового поколения для авиационной индустрии: от персонализированных предложений на базе протокола NDC до инновационного подхода к выбору, сравнению и бронированию туристических услуг