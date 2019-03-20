В терминалах выдачи сим-карт МТС используются российские решения. Видео

МТС внедрила российские технологии распознавания в терминалах по выдаче сим-карт. В терминалах самообслуживания по выдаче сим-карт МТС применяются российские разработки в области компьютерного зрения. Технологии распознавания компаний Smart Engines и VisionLabs решают задачи извлечения данных из удостоверяющего документа и сравнения лиц при автоматической продаже тарифов клиентам по паспорту. Поставщиком и интегратором технического решения является компания LETA.

Терминалы оснащаются 2 камерами захвата видеопотока. Одна установлена внутри терминала и позволяет считывать данные паспорта, а вторая размещена на фронтальной панели и служит для получения изображения лица владельца документа. Распознавание данных паспорта в видеопотоке выполняют алгоритмы Smart Engines. Найденное на документе фото вырезается и сравнивается с фотографией клиента, сделанной фронтальной камерой.

Как видно из видеоролика, в случае успешного прохождения проверок покупателю предлагается выбрать тариф и получить свою сим-карту.