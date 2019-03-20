В Петербурге появился первый дата-центр с сертификатом Tier III

Дата-центр Xelent стал первым в Санкт-Петербурге коммерческим ЦОД, сертифицированным Uptime Institute по стандарту Tier III. Об этом CNews сообщила пресс-служба Xelent.

На сегодняшний день сертификат Tier III на проектную документацию имеют менее 30 дата-центров в России, менее половины из которых коммерческие. Документ позволит Xelent усилить позиции на рынках колокации и облачных услуг, так как наличие сертификата Tier III является условием отбора для многих российских и зарубежных заказчиков.

Классификация Uptime Institute для центров обработки данных является наиболее распространенной и авторитетной системой: из общепринятой отраслевой терминологии она превратилась в международный стандарт для валидации критической инфраструктуры центров обработки данных. Система состоит из четырех уровней: от Tier I до Tier IV, по которым оцениваются как инфраструктура, так и система управления центром обработки данных.

Уровень Tier III предполагает соответствие жестким требованиям к безотказности работы оборудования. Получение сертификата Tier III означает, что срок службы инфраструктурных решений значительно превышает потребности заказчиков. В частности, дата-центры уровня Tier III должны обеспечивать отсутствие перебоев в работе оборудования во время его замены и технического обслуживания. Также Tier III предполагает резервирование критических компонентов электропитания и охлаждения, а также каналов их доставки — таким образом, любая часть инженерной инфраструктуры может выйти из строя без ущерба для работы ИТ-систем.

«Uptime Institute подтвердил соответствие технических решений и выбора оборудования, заложенных в проектную документацию дата-центра, требованиям Tier III стандарта Tier Standard: Topology. Это является залогом надежности ЦОД и основанием для уверенности его потребителей в последующем непрерывном предоставлении услуг и отказоустойчивости выбранных решений», – отметил управляющий директор Uptime Institute по России и СНГ Алексей Солодовников.

Uptime Institute — единственная международная организация, имеющая лицензию на сертификацию дата-центров на соответствие требованиям стандартов Tier. За время работы организации оценку прошли более 1 тыс. наиболее надежных ЦОДов во всем мире. Uptime Institute выделяет несколько программ: сертификация проектной документации, построенных дата-центров, эксплуатационной устойчивости, а также отдельная программа Tier-ready для сборных и модульных ЦОДов.

«Обеспечение непрерывности бизнеса является безусловным приоритетом работы Xelent. Получение сертификата Tier III — знаковое для нас событие. Многие дата-центры на Северо-Западе заявляют об учете требований Tier III, однако лишь Xelent на сегодняшний день подтвердил, что может гарантировать своим заказчикам надежность, на 100% соответствующую высоким требованиям этого стандарта», — отметил Андрей Елисеев, директор петербургского филиала дата-центра Xelent.