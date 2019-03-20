DataLine запустила сервис мониторинга функциональности веб-ресурсов

DataLine объявила о запуске онлайн-сервиса Web Monitor, обеспечивающего мониторинг функциональности веб-ресурсов. Web Monitor поможет компаниям быстро реагировать на неполадки в работе веб-ресурсов, что особенно актуально для интернет-магазинов, промостраниц, медиа и информационных порталов.

Web Monitor тестирует веб-ресурсы по определенному сценарию и с заданной периодичностью проверок. Сценарий тестирования разрабатывается индивидуально под каждого клиента и его проект.

Помимо простой проверки доступности веб-страницы, сервис может сообщить о проблемах в конкретных функциях: некорректная работа личного кабинета, ошибки в работе с корзиной или недоступность разделов сайта в меню. Оповещения о проблемах приходят владельцу веб-ресурса в течение 5 минут в удобном виде: смс, по электронной почте или в мессенджере.

Сервис включает в себя проработку сценариев тестирования, возможность ежемесячного изменения алгоритмов проверки, оперативные оповещения и круглосуточную техподдержку. Web Monitor предоставляется по сервисной модели с ежемесячными платежами.