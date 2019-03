SAS инвестирует $1 млрд в технологии искусственного интеллекта в течение ближайших трех лет. Инвестиционный план предполагает разработку и внедрение новых программных решений, образовательных программ, экспертных сервисов и пр. План будет воплощаться в жизнь на основе прочного фундамента – в этой роли выступают уже существующие наработки SAS в области искусственного интеллекта, в том числе всемирно признанные инструменты для углубленной аналитики, машинного обучения, глубокого обучения, компьютерного зрения и обработки естественных языков (NLP). Образовательные программы и экспертные сервисы, предназначенные для руководителей предприятий и специалистов по работе с данными, позволят совершить плавный переход к искусственному интеллекту будущего.

«Мы всегда ставили на первое место своих клиентов и их успех. Этот проект нацелен на то, чтобы упростить для них внедрение и применение ИИ, – сказал Джим Гуднайт (Jim Goodnight), глава и со-основатель компании SAS. – С помощью своих технологий ИИ мы помогаем предотвращать мошенничество, бороться со смертельными болезнями, лучше управлять рисками, оказывать услуги на высшем уровне и многое другое. Но мы также знаем, что препятствует в освоении технологий искусственного интеллекта, и важно помочь компаниям, которые в таких технологиях заинтересованы, преодолеть возникающие препятствия».

Инвестиции SAS в технологии искусственного интеллекта в размере $1 млрд будут направлены в три основные сферы: научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), где компания SAS продолжает успешно развивать свои международные ИИ-проекты; образовательные инициативы, позволяющие лучше понимать возможности решений и получать больше пользы от ИИ; экспертные сервисы для оптимизации прибыли компаний-пользователей от ИИ-проектов.

Планируя инвестиции в R&D, компания SAS особенно следит за тем, чтобы учитывались интересы всех основных групп пользователей, независимо от уровня их математической и технической подготовки, т.е. как data scientists, эксперты по обработке данных и моделированию, так и бизнес-пользователи. ИИ-функциональность встраивается в платформенные решения SAS и решения для управления данными, клиентской аналитики, противодействия мошенничеству и обеспечения безопасности, системы управления рисками, а также в различные отраслевые приложения.

Чтобы гарантировать, что ИИ-технологии SAS оптимально работают на аппаратном обеспечении и в облачных средах клиентов, SAS продолжает сотрудничать с ведущими консультантами и поставщиками технологий, в том числе с Accenture, Cisco, Deloitte, Intel и Nvidia.

Как пример, новаторский голландский стартап Scisports, специализирующийся на спортивной аналитике, использует технологии компьютерного зрения SAS в рамках потоковой передачи данных о футбольных матчах. ИИ-технология SAS работает на базе графического процессора Nvidia и снабжает тренеров и менеджеров аналитикой по играм. Собирая и анализируя данные с матчей, датчиков погоды, состояния поля, состояния здоровья игроков и т.д., футбольные клубы могут совершенствовать игровую стратегию, отбор игроков, взаимодействие с болельщиками и многие другие аспекты своей работы.

«Причина, по которой компания SAS занимает первое место по объему выручки в секторе углубленной аналитики последние пять лет, заключается в том, что решения SAS основаны на машинном обучении и глубоком понимании аналитики. Это их конек, – сказал Дэйв Шабмель (Dave Schubmehl), директор по исследованиям в области искусственного интеллекта в IDC. – Знания и технологии SAS в сочетании с постоянным стремлением компании разрабатывать и внедрять новые технологии в области глубокого обучения, компьютерного зрения и обработки естественного языка будут способствовать внедрению технологий искусственного интеллекта в различных отраслях. И это поможет всем игрокам рынка, интересующимся искусственным интеллектом – и тем, кто только знакомится с ИИ и аналитикой, и тем, у кого уже есть солидный опыт в этой области».

Учебные программы и планы развития, такие как новая программа SAS AI Accelerator Program, призваны помочь организациям и специалистам освоить технологии ИИ. Инвестиции будут направлены на развитие следующих проектов: специализированные учебные программы, позволяющие организациям развивать навыки своих сотрудников в области ИИ, в том числе платформы e learning, такие как SAS Academy for Data Science, а также разработка очных программ обучения технологиям искусственного интеллекта, распространение лучших практик; программы, дающие специалистам в области аналитики и работы с данными престижную сертификацию SAS Certified Professional in AI and Machine Learning (Сертифицированный SAS специалист в области искусственного интеллекта и машинного обучения). Такие программы позволяют повысить и подтвердить квалификацию и значительно повышают ценность специалистов; центр SAS Analytics Center of Excellence – группа ученых и передовых экспертов в области искусственного интеллекта, машинного обучения, обработки текстов на естественных языках, машинного зрения, оптимизации, симуляции и других областях работы с данными. Эти специалисты SAS стремятся помочь клиентам во внедрении технологий искусственного интеллекта – от признанных решений до уникальных в своем роде разработок.

В программу инвестиций включены также планы по наращиванию собственной экспертизы SAS и навыков сотрудников в области ИИ. В частности, будут развиваться консалтинговые сервисы и направление профессиональных услуг, центры компетенции и программы внутреннего обучения.

Новейшие разработки в области искусственного интеллекта и машинного обучения уже задействованы в новом здании штаб-квартиры SAS, созданном в рамках проекта «умный кампус», которое вмещает в себя новый Всемирный учебный центр SAS (Global Education Center). Здание наглядно демонстрирует возможности ИИ в решении повседневных бизнес-задач. В нем установлены тысячи датчиков, подключенных к интернету вещей. Они встроены в холодильные установки, бойлеры и кондиционеры воздуха, в системы контроля потребления воды и энергии. Используя нейронные сети и возможности SAS Event Stream Processing, группа технического обслуживания SAS в режиме реального времени может отслеживать показатели датчиков и систем, чтобы быстрее проводить диагностику, ТО и ремонт (выявляя проблемы с оборудованием до того, как они станут серьезными) и оптимизировать потребление воды и энергии. В подтверждение стремления компании SAS к устойчивому развитию почти половина энергии для нового здания поступает с прилегающей к нему собственной солнечной электростанции SAS.

В список клиентов, использующих технологии искусственного интеллекта и машинного обучения от SAS, входят: Connexions Loyalty – работает с ведущими брендами над программами для лояльных клиентов, обслуживая свыше 200 млн человек по всему миру. Компания использует модуль персонализации целевых предложений на базе технологии искусственного интеллекта, чтобы лучше продвигать различные продукты и повышать уровень лояльности среди клиентов своих заказчиков; Daiwa Securities – создала систему рекомендаций для своих торговых представителей на базе ИИ-технологий SAS. Система анализирует и прогнозирует изменения для каждого клиента, рекомендуя наиболее подходящую продукцию или соответствующие сообщения для клиентов, чтобы сокращать их отток и стимулировать повторные покупки; Volvo Trucks и Mack Trucks – используют ИИ-решения от SAS для анализа IoT-данных, поступающих от грузовиков-тягачей, и получения статистики для диагностического технического обслуживания, что помогает обеспечивать бесперебойную работу.