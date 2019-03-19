Новый промышленный завод развивает производство с помощью 1С:ERP

Уральский завод специального арматуростроения (УЗСА) при помощи команды «1С-Рарус» в Челябинске автоматизировал основные бизнес-процессы с помощью «1С:ERP». Система охватывает управление продажами, складскими запасами, закупками, производством, качеством, процессы казначейства. В ближайшее время предприятие ожидает положительного экономического результата.

Уральский завод специального арматуростроения (УЗСА) создан в рамках реализации дорожной карты «Газпрома» по импортозамещению критических видов продукции иностранного производства, поставляемой из-за рубежа на объекты «Газпрома». Предприятие специализируется на изготовлении шаровых кранов специального назначения.

В качестве единой информационной системы завод, который находился в стадии разработки и внедрения бизнес-процессов, выбрал «1С:ERP. Управление предприятием 2». Главными целями предприятия стали автоматизация основных бизнес-процессов, контроль ключевых показателей деятельности, организация взаимодействия служб и подразделений, координация деятельности производственных подразделений, оценка эффективности деятельности предприятия, отдельных подразделений и персонала.

Так как УЗСА — предприятие новое, внедрение автоматизированной системы представляло собой внедрение всех основных блоков. Чтобы в дальнейшем предприятие имело возможность обновлять систему своими силами, руководство приняло решение максимально сохранить типовой функционал инструмента. Партнером по внедрению стал филиал «1С-Рарус» в Челябинске, оказавший методологическую помощь в разработке новых, эффективных бизнес-процессов.

В результате проекта была спроектирована и внедрена система, охватившая все основные функции УЗСА: управление продажами, складскими запасами, закупками, производством, качеством, процессы казначейства. Удалось обеспечить бесперебойную работу производственного предприятия товарно-материальными ценностями. Автоматизированы все этапы производства, с учетом их различной специфики: собственная производственная деятельность, комплектация входящих номенклатур, в том числе для крупноузловой сборки изделий, давальческая схема («туда» и «обратно»), производственные услуги на сторону, получение производственных услуг от сторонних подрядчиков, оказание производственных услуг сторонним заказчикам.

Система помогает формировать заявки на расходование денежных средств, согласовывать их в системах группы компаний. Настроена обработка банковской выписки в «1С:ERP» по механизму обмена собственной разработки. Новый инструмент помог соблюсти регламент быстрого закрытия благодаря формированию бухгалтерской, налоговой отчетности в автоматическом режиме до 8 числа месяца, следующего за отчетным.

Система «1С:ERP» позволяет получить достоверные данные о деятельности предприятия, себестоимости и выручке в разрезе требуемых аналитик. В систему внесены все документы исторических периодов с момента организации компании за 2016–2018 годы. Решение интегрировано с системами группы компаний.

В планах развития корпоративной информационной системы предприятия на 2019 год стоят следующие задачи. Посредством использования механизмов штрихкодирования оптимизировать складскую деятельность предприятия, т.е. автоматически определять, заполнять складские и производственные документы в 1С:ERP. Реализовать полную бюджетную модель предприятия на 1С:ERP для подготовки отчетности для руководящего состава предприятия и холдинга. Реализовать проект по автоматизации кадрового учета и заработной платы на платформе «1С:Предприятие». Запустить внутренний электронный документооборот посредством «1С:Документооборот», а также настроить бесшовную интеграции «1С:ДО» и 1С:ERP для расширения функционала в части процессов электронного согласования некоторых объектов системы 1С:ERP.

Светлана Бимоканова, директор по финансам и экономике УЗСА, отметила: «Автоматизация на платформе «1С:Предприятие» помогла выстроить логически все бизнес-процессы нашего предприятия без каких-либо затруднений, дала возможность сформировать любой управленческий отчет, что помогает в предоставлении достоверных данных в управляющую компанию. Благодаря специалистам «1С-Рарус» в Челябинске мы реализовали все поставленные задачи в срок и запустили систему. Производство на предприятии достаточно сложное — это и серийный учет, и незавершенное производство, и средне-скользящий расчет себестоимости, что требует сложных расчетов. Главная цель — получить финансовый результат, и мы ожидаем положительных результатов».