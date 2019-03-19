«Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в Segezha Group

«Норбит» (входит в ГК «Ланит») внедрил CRM-систему bpm’online, разработанную «Террасофт», на двух предприятиях Segezha Group – «Сегежская упаковка» в Карелии и Вятский фанерный комбинат в Кирове. Развитие CRM-системы стало частью общей ИТ-стратегии компании Segezha Group, реализация которой запланирована до 2021 г.

Основные цели проекта – повышение операционной эффективности управления продажами и снижение количества ошибок в данных за счет автоматизации ключевых бизнес-процессов. Ранее в процессе сопровождения клиентов использовалось несколько источников информации. Контакты потенциальных заказчиков сохранялись в excel-файлах, на этапе заключения договора данные о клиенте фиксировали в системе электронного документооборота. Заявки на производство и отгрузку товара каждая компания фиксировала в своей ERP-системе.

«Мы начали консолидацию данных по заказам и продажам во всех предприятиях Segezha Group, – сказал вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Павел Вахнин. – Несмотря на гетерогенность ИТ-ландшафта и данных нам удалось успешно завершить первый этап проекта. Полный переход на CRM-систему всех дочерних обществ Segezha Group, включая западные активы, намечен на середину 2020 г. В настоящее время идет тестирование системы, обучение персонала, выявление и устранение ошибок при работе с данными».

Bpm’online позволяет регистрировать все входящие обращения и делить их на категории, в том числе повторные обращения и претензии, вести всех контрагентов в единой базе, фиксировать историю общения с каждым клиентом, готовить коммерческие предложения, а также формировать планы продаж. Инструменты системы автоматически формируют продуктовую и финансовую аналитику, которую можно посмотреть в едином интерфейсе. CRM интегрирована с различными производственными системами, в том числе с «1С: управление производственным предприятием».

«Внедрение CRM-системы стало этапом перехода к сервисной модели, нацеленной на удовлетворение потребностей каждого клиента. Унификация бизнес-процессов поможет нашей компании предложить заказчикам новое качественное обслуживание, поскольку Segezha Group стремится максимально соответствовать ожиданиям клиентов в условиях растущей конкуренции», – отметил врио вице-президента Segezha Group по коммерческой деятельности Александр Харитонов.

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», сказал: «Для нашей команды проект стал уникальным, поскольку мы адаптировали CRM-систему под работу в такой специфичной отрасли, как лесная промышленность. Для предприятий Segezha Group мы выбрали и настроили необходимый набор инструментов и модулей на платформе "Террасофт" bpm’online. Система давно себя зарекомендовала в других наших проектах. Уверен, в результате внедрения CRM наш заказчик увеличит среднемесячные темпы роста клиентской базы, что поможет укрепить его позиции на отраслевом рынке».