«Микрон» выпустил отечественный чип УВЧ для меток RFID

«Микрон» выпустил пилотную партию первого российского чипа MIK_NT1025M для радиочастотных идентификационных (RFID) меток дальнего действия, предназначенных для маркировки различных объектов в целях их идентификации и развития цифровых сервисов.

Ультравысокочастотный (UHF) чип серии MIK_NT1025M представляет собой однокристальный микроконтроллер с пользовательской памятью 64-бит и памятью EPC 192 бит, что позволяет записать в метку как уникальный идентификатор, так и специфические параметры маркированного объекта.

«Таким образом, Микрон укрепляет свои позиции лидера отрасли, предложив рынку новый отечественный чип, который позволит полностью локализовать производство RFID меток на территории Российской Федерации, как для государственных проектов, так и для цифровизации производства в соответствии с задачами программы «Цифровая экономика», - сказал первый заместитель генерального директора-операционный директор «Микрон» Виталий Студитских. – Также мы видим определенный экспортный потенциал, так как в мире менее десяти компаний в настоящее время массово производят чипы для UHF меток, и мы теперь одни из них».

«RFID - одна из базовых технологий, которая используется при идентификации объектов физического мира для их интеграции в цифровую экономику и имеет широкое применение в различных отраслях - от логистики до автоматизации производства, - отметил руководитель проектов «Микрон» Владислав Силантьев. - Данный микрочип позволит успешно заместить используемые аналоги зарубежных производителей. Он является физической основой решений и систем умного города и умного производства, маркировки различных объектов, управления доступом и многого другого».

Использование микросхем отечественного производства гарантирует отсутствие недекларированных возможностей и обеспечивает надежное хранение данных и информационную безопасность.

Новый микрочип «Микрона» в составе метки считывается на расстояниях до 10 метров, что позволяет применять его для решений широкого спектра задач, таких как автоматизация производства, прослеживаемость товоропотоков, логистический, торговый и складской учет, инвентаризация, контроль контрафакта, безопасность и контроль доступа, управление технологическими линейками и эксплуатацией устройств, а также в любых других системах, предназначенных для цифровизации производственных и бизнес-процессов, сквозной аналитики и прикладных технологических решений.

Стоимость микрочипа сопоставима с аналогами зарубежных компаний соответствующего функционала.

Развитие электронной компонентной базы является одни из ключевых направлений Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 28 июля 2017 года №1632-р, где определены основные цели, задачи и направления развития в России цифровой экономики: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций, информационная инфраструктура и информационная безопасность.

По данным RAIN RFID Alliance, рост потребления RFID меток в 2018 году составил 23% к предыдущему году. Основные отрасли применения RFID технологий: авиация, электроника, пищепром, здравоохранение, логистика, производство, упаковка и ритейл. Согласно прогнозам Альянса, объемы потребления меток будут расти и далее.