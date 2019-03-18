В Республике Крым создается «Цифровой регион»

18 марта отмечается пятилетие возвращения Республики Крым в состав России. За минувшие годы этот регион благодаря помощи Правительства России, Минфина России достиг значительных успехов в формировании и развитии региональной бюджетной системы. Это во многом связано с тем, что Республика Крым стала одним из первых субъектов РФ, использующих передовые цифровые технологии.

Работа по переводу бюджетного процесса на web-технологии в Республике Крым началась в 2014 г. В регионе последовательно – с 2015 по 2018 гг. – были внедрены система сбора, контроля, консолидации и анализа «Web-Консолидация» и другие web-компоненты Регионального электронного бюджета: ПК «Интеграционная платформа», разработанная для формирования и распространения единой нормативно-справочной информации (НСИ), ПК «Web-Планирование», ПК «Web-Исполнение». Все эти программные разработки созданы в НПО «Криста». В итоге в 2018 г. в Республике Крым окончательно завершен перевод финансового учета и отчетности на web-технологии. С 2019 г. субъект, все его муниципальные районы и городские округа начали работать в новом web-формате, а руководство региона получает необходимую для принятия решений аналитику в режиме реального времени.

В Республике Крым окончательно завершен перевод финансового учета и отчетности на web-технологии

Перевод управления бюджетным процессом Республики Крым на web-технологии стало основой для внедрения в этом регионе концепции цифрового региона. Цифровая платформа для государственного управления «Цифровой регион» разработана в НПО «Криста» на основе ключевых сквозных технологий, определенных в программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. В состав платформы входят все необходимые инструменты для решения стратегических задач региона в условиях перехода к цифровой экономике.

Платформа «Цифровой регион» разработана в НПО «Криста» на основе ключевых сквозных технологий, определенных в программе «Цифровая экономика Российской Федерации»

Внедрение платформы «Цифровой регион» в Республике Крым полностью соответствует проектному подходу в государственном управлении и устраняет разрозненность информационных систем, применяемых различными органами власти для исполнения своих функций. В построении «Цифрового региона» Республики Крым участвует ряд региональных министерств и ведомств: Министерство финансов и Министерство экономики, Государственный комитет конкурентной политики, Служба финансового надзора, а также Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым.

Консолидирующим звеном платформы «Цифровой регион» является функционал управления программами и проектами Республики Крым, позволяющий осуществлять оперативный мониторинг исполнения национальных проектов на всех уровнях вертикали и горизонтали власти, являясь интегратором ключевых финансово-экономических цифровых потоков региона.

В основе архитектуры «Цифрового региона» лежит единое информационное пространство, базирующееся на единстве нормативно-справочной информации и принципов учета и отчетности, благодаря чему при информационном обмене между подсистемами реализована безошибочная идентификация элементов данных. Единый вход в подсистемы обеспечивает региональный сервис идентификации и аутентификации, а все данные информационных систем находятся в Центре обработки данных Республики Крым. За счет централизованного хранения обеспечивается мгновенный доступ к данным министерств и ведомств.

В составе «Цифрового региона» взаимно-интегрированные компоненты:



планирование и исполнение бюджета;

аналитический портал «Открытый бюджет Республики Крым» (В 2018 г. в рамках развития портала НПО «Криста» обеспечило возможность автоматического формирования в электронном виде брошюры «Бюджет для граждан». Инструмент позволяет оперативно на основании данных Единой системы управления бюджетным процессом Республики Крым готовить материалы (в том числе печатные) для презентации законов и проектов законов о бюджете Республики Крым на различных общественных площадках, включая публичные слушания);

сбор и консолидация бюджетной отчетности;

автоматизация ведения бюджетного и бухгалтерского учета.

Компоненты «Цифрового региона»

Среди перспективных направлений «Цифрового региона» Республики Крым:



мониторинг исполнения национальных проектов;

финансовый бюджетный контроль;

повышение функциональной эффективности расходов в сфере государственных и муниципальных закупок (Централизация закупочной деятельности позволит не только сокращать расходы в сфере госзаказа, но и проводить процедуры закупок на должном уровне, достигая заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд);

анализ экономической деятельности ГУПов и МУПов.

Аналитический портал «Открытый бюджет Республики Крым»

Создаваемый в Республике Крым «Цифровой регион» является эффективным инструментом предоставления данных для принятия управленческих решений первым лицам государственного управления субъекта РФ. Внедрение концепции цифрового региона в различных аспектах деятельности Республики Крым обеспечит переход к цифровой экономике в условиях импортозамещения, экономии бюджетных средств и государственного курса на инновации

