Ericsson и VMware упростят виртуализацию сетевых служб операторам связи

Ericsson и VMware подписали глобальное партнерское соглашение, призванное упростить совместное развертывание и эксплуатацию приложений Ericsson и платформы VMware vCloud NFV. Новое соглашение укрепляет тесное сотрудничество между двумя компаниями, которое продолжается с 2012 года. Их клиенты из отрасли телекоммуникаций теперь смогут быстрее добиться отдачи от своих новых сервисов.

Соглашением охватываются техническое сотрудничество и тестирование совместимости виртуализированных функций сети связи Ericsson, решений для биллинга и начислений, средств автоматизации и оркестрации с платформой VMware vCloud NFV, чтобы обеспечить операторов связи быстрыми, экономически эффективными и проверенными виртуализированными решениями. Эти решения становятся все более критичными для операторов связи в связи с переходом к мульти-облачным стратегиям для оптимизации затрат и ресурсов.

Для того чтобы дать операторам связи возможность эффективно развертывать и эксплуатировать коммерческие виртуализированные сети, две компании сотрудничают в областях Cloud Core и Cloud Communication, чтобы совместными усилиями обеспечить оптимальную производительность и уровень загрузки платформы при развертывании высокопроизводительных рабочих нагрузок. Инвестиции также направлены в лабораторию, где происходит тестирование, сертификация, оптимизация и контроль совместимости виртуализированных функций сети связи (VNF) Ericsson и платформы VMware vCloud NFV.

«Это соглашение расширяет наше успешное сотрудничество с Ericsson. Партнерство двух компаний дает еще больше возможностей для интеграции, оптимизации и обеспечения совместимости в масштабе всех наших комбинированных решений, что позволяет быстро адаптировать и развертывать решения VNF. Работая совместно, Ericsson и VMware добились успеха на рынке и предлагают клиентам передовые инновационные решения», — сказал Оноре Лабурдетт (Honore LaBourdette), вице-президент по развитию глобального рынка, Telco NFV Group в VMware.

«В нашем сотрудничестве с VMware мы разделяем общую цель поддержки операторов связи при помощи исключительного опыта развертывания и эксплуатации сочетания программного обеспечения Ericsson и VMware от ядра до периферии сети.», — отметил Андерс Розенгрен (Anders Rosengren), руководитель отдела архитектуры и технологий Digital Services компании Ericsson.

В настоящее время с Ericsson и VMware сотрудничают более 50 операторов связи, использующих виртуализированные функции сети связи Ericsson на платформе VMware vCloud NFV с целью предоставления услуг подвижной связи.