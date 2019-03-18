«Диджитал дизайн» перевел поставщика продуктов питания «Восток-Запад» на СЭД Docsvision

«Восток-Запад», российский поставщик продуктов питания в сегменте HoReCa, завершил переход со старой системы электронного документооборота на СЭД Docsvision 5.4. Исполнителем проекта стала компания «Диджитал дизайн».

Головной офис компании «Восток-Запад» расположен в Москве, а ее филиальная сеть покрывает всю территорию России — от Краснодара до Владивостока. Чтобы упростить процесс внедрения и использования новой системы, компания решила отказаться от десктопного решения СЭД и полностью перейти на использование веб-клиента.

Главная задача системы — обеспечить автоматизацию договорного и внутреннего документооборота. Основной объем документов составляют договоры с контрагентами — это обусловлено спецификой деятельности компании. «Восток-Запад» работает с большим количеством контрагентов – более 10 тыс., и ежедневно осуществляет свыше 3,5 тыс. доставок на всей территории РФ.

Большинство документов проходят несколько стадий согласования, в этом процессе задействованы торговые представители, специалисты отделов закупок, МТО, юристы, экономисты, а также специалисты службы безопасности и внутреннего контроля. Система необходима для упрощения взаимодействия сотрудников на всех этапах — от инициирования проверки контрагентов до согласования и подписания договоров простой электронной подписью, реализованной средствами СЭД. Кроме договоров, в системе осуществляется согласование заявок на расход средств, выписка доверенностей и других внутренних документов.

Специалисты компании «Диджитал дизайн» провели обучение для сотрудников «Восток-Запад» и продолжают оказывать техническую поддержку системы. Дальнейшим развитием функциональности СЭД Docsvision займутся системные администраторы компании «Восток-Запад».