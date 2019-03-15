«Комацу СНГ» внедрила налоговый мониторинг на базе «1С:Предприятие 8»

«Комацу СНГ», входящая в японский машиностроительный холдинг Komatsu, присоединилась с 1 января 2019 г. к режиму налогового мониторинга в России. С помощью корпоративной информационной системы на базе «1С:Предприятие» организован удаленный доступ специалистов налоговой службы к данным бухгалтерского и налогового учета компании. Специалисты Комацу отмечают, что такое взаимодействие удобнее и быстрее, чем при традиционном режиме налогового контроля. Кроме того, налоговый мониторинг снижает налоговые риски, затраты на налоговое администрирование, сокращает бумажный документооборот, а также дает возможность получения оперативных консультаций и мотивированного мнения ФНС по спорным вопросам налогообложения.

«Комацу СНГ» - дочерняя компания и генеральный дистрибьютор в РФ и странах СНГ ведущего японского производителя строительной и горной техники Komatsu. В России работает через сеть дистрибьюторов.

Для управления и учета в «Комацу СНГ» используются решения системы «1С:Предприятие 8»: «1С:Управление производственным предприятием», «1С:Документооборот», «1С-CRM», «1С-Коннект» и другие. При выборе корпоративных систем учитывались широкое распространение программ 1С, их простой и понятный интерфейс, возможность развития функциональности. Бесшовная интеграция данных решений позволила добиться высокого уровня автоматизации процессов.

Компания использует электронный документооборот с большинством контрагентов, а также подтверждает экспортные операции в форме электронных реестров. Хранение документов, в том числе первичных, организовано в электронном виде. «Провалиться» до первичного документа можно из учетных регистров и отчетности. Кроме того, в учетной системе реализованы требуемые налоговым органом для этого режима налогообложения контрольные процедуры, которые повышают достоверность информации и обеспечивают соответствие ведения учета нормам законодательства РФ.

Строгое соблюдение законодательства - основополагающий принцип ведения бизнеса «Комацу». Объем документов, которые «Комацу СНГ» предоставляет по требованиям налоговой инспекции, достаточно велик. В ходе последней выездной проверки в 2017 году компании пришлось передавать налоговым инспекторам оригиналы первичных документов, поскольку их копирование заняло бы слишком много времени. Кроме того, большое количество документации предоставлялось по требованиям ФНС и вне рамок проверок. Например, в 2016 году таких требований было 85, а в 2017 - 142. В 2018 году объем запрашиваемых документов составлял в среднем около 33 тысяч в год.

В 2018 году руководство «Комацу СНГ» приняло решение о подключении к режиму налогового мониторинга. Его реализация должна была дать ряд преимуществ: сокращение бумажного документооборота в ходе налоговых проверок, максимальное взаимодействие с ФНС для открытого обсуждения сложных вопросов по налогообложению, оперативное получение консультаций, исключение налоговых рисков и неопределенности.

В проектную команду «Комацу СНГ» вошли специалисты финансового и юридического отделов, а также отела внутреннего аудита компании. Проект был реализован при активной поддержке сотрудников ФНС: с их помощью был сформирован пакет документов для подачи заявления (в т. ч. регламент информационного взаимодействия, описание системы внутреннего контроля), сформулированы требования к настройкам учетной системы.

С 1 января 2019 года «Комацу СНГ» официально присоединилось к режиму налогового мониторинга в России.

Вхождение в налоговый мониторинг дало дополнительный импульс для расширения контрольных функций и интеграционных возможностей корпоративной системы компании. Это позволило достаточно быстро организовать удаленный доступ к учетным данным «Комацу СНГ» для представителей налоговых служб. Подключение к учетной базе выполняется по защищенным каналам связи через терминальный сервер, создан механизм обработки запросов ФНС.

Взаимодействие по запросам организовано следующим образом. Специалисты налоговых служб в режиме реального времени создают в «1С:Управление производственным предприятием» запрос или сообщение. Бухгалтер компании получает запрос в форме задачи в системе электронного документооборота, отвечает на вопросы проверяющего, прикрепляет файлы, отправляет ответ в ФНС. Инспектор, проверив ответ, принимает его либо возвращает с дополнительными вопросами. Статус запроса меняется на каждом этапе взаимодействия, финальный статус – «Исполнен» с оценкой «запрос удовлетворен». Все этапы работы дублируются информационными сообщениями по электронной почте. Текущие статусы и результаты запросов можно отслеживать в соответствующем журнале, для просмотра статистики и анализа запросов реализован специальный отчет.

На текущий момент практическое взаимодействие с ФНС в рамках налогового мониторинга уже идёт: обработаны первые запросы налоговых инспекций, сделанные в учетной системе с помощью нового механизма. Специалисты бухгалтерии отмечают, что такое взаимодействие удобнее и быстрее, чем при традиционном режиме налогового контроля.

Все спорные вопросы, даже по новым бизнес-процессам, теперь можно заранее обсудить с представителями инспекции. Возможность получения мотивированного мнения налогового органа исключает налоговые риски и неопределенность в общении с ФНС.

Кроме того, налоговый мониторинг заменяет камеральные и выездные проверки, поэтому руководство «Комацу СНГ» ожидает снижения затрат на налоговое администрирование и документооборот.

В «Комацу СНГ» уверены, что налоговый мониторинг - это эффективный способ для выстраивания открытого и взаимовыгодного партнерства между бизнесом и органами государственного регулирования, который поднимает степень автоматизации налоговых процессов на новый уровень.

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