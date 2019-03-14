M1Cloud развернул объектное хранилище на базе Cloudian Hyperstore

Сервис-провайдер M1Cloud (Stack Group) развернул объектное хранилище на базе Cloudian Hyperstore для больших объемов неструктурированных данных: статического контента сайтов, медиа файлов, графики, резервных копий, архивов, корпоративных документов и т.д. Объектное хранилище M1Cloud полностью совместимо с Amazon Simple Storage System (S3) API.

В качестве узлов хранения используются серверы HPE Proliant DL380G10 с программным продуктом Cloudian Hyperstore, сеть построена на оборудовании Juniper. Программное решение Cloudian HyperSrore позволяет предоставлять полностью S3-совместимое мультитенантное хранилище.

Объектное хранилище позволяет снижать нагрузки на текущие мощности, на продуктивную СХД, при этом сервис автоматически масштабируется при росте объема данных и числа обращений к данным.

«Объектно-ориентированное хранилище обеспечивает хранение данных в виде объектов, которые привязываются к уникальному ID объекта, что обеспечивает быстроту поиска и обработки данных. Благодаря возможности использовать различные комбинации политик хранения обеспечивается низкая стоимость хранения, и высокий уровень целостности, и защиты данных. Таким образом, объектное хранилище идеально подойдет для долговременного архивирования, хранения и дальнейшего анализа больших данных в любой сфере применения – от медицинских и финансовых до мультимедийных данных, таких как фотографии и видео», – отметил Дмитрий Соловьев, технический директор M1Cloud (Stack Group).

«Сегодня услуга S3-хранилища одна из самых востребованных. Данный сервис позволяет не только сэкономить ИТ-бюджет, но и получить русскоязычную техническую поддержку от M1Cloud», – сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud (Stack Group).

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