Исследование IDC и Seagate: к 2025 году объем сферы данных региона EMEA достигнет 48 ЗБ

IDC и Seagate Technology представили аналитический отчет о тенденциях и динамике изменений в сфере данных и индустрии хранения данных в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

Несмотря на общность глобальных тенденций в развитии сферы данных и сходство ситуаций в разных регионах, между ними есть различия, которые зависят от уровня внедрения технологий и цифровой трансформации среди потребителей и предприятий региона.

«В 2019-2025 гг. объем получаемых данных существенно вырастет, в том числе благодаря широкому применению платформ интернета вещей, что, в свою очередь, приведет к росту обработки в режиме реального времени, – отметил руководитель программы исследований рынка корпоративных систем IDC в России Михаил Лебедев. – Это потребует инвестиций в развитие инфраструктуры периферийных вычислений, а также в расширение уже имеющихся корпоративных вычислительных мощностей».

Объем сферы данных в регионе EMEA вырастет с 9,5 ЗБ в 2018 г. до 48,3 ЗБ в 2025 г. Почти треть прироста глобальной сферы данных будет вызвана ростом в сфере видеонаблюдения, сигналов устройств интернета вещей, метаданных и развлекательного контента.

Все больше данных будет храниться не в корпоративных сетях и не на устройствах конечных пользователей, а в облаке. Наступает новый этап внедрения облаков, организации постепенно переходят от универсальных или общедоступных облаков к более индивидуальным стратегиям с использованием многооблачных инфраструктур и гибридных облаков. Уже 90% европейских компаний подтверждают наличие многооблачных стратегий на 2019 г., однако лишь немногие из них уверены в правильности проектирования и организации многооблачной среды, потому что добились полной прозрачности данных для эффективной аналитики и управления информацией.

Существенные изменения затронут и типы данных, которые будут циркулировать в составе сферы данных в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Хотя в период с 2015 по 2025 гг. объем развлекательных данных вырастет в 7,1 раза, объемы рабочих данных (большие данные и метаданные) и данных интернета вещей вырастут еще больше, так что общая доля развлекательных данных в сфере данных в Европе, Африке и на Ближнем Востоке сократится с 54% в 2015 г. до 36% в 2025 г. Объемы критических данных, от которых зависит жизнь и сохранность имущества людей (телеметрия автомобилей с автопилотом, медицинская визуализация в режиме реального времени, распознавание лиц для борьбы с терроризмом и т. д.), будут расти на 32% в год; а объемы данных, связанных с искусственным интеллектом, — на 68% в год.

Связи потребителей с данными становятся все глубже, а получение товаров и услуг в любое время в любом месте — все проще. Люди пользуются преимуществами новых медицинских технологий, новых видов развлекательного контента, «умных» домов и «умных» городов. В цифровую эпоху все решают не столько технологии и программное обеспечение, сколько именно данные и их грамотное использование. Чтобы успешно встроиться в экономику новой формации, основанную на данных, выиграть конкурентное преимущество и снизить возможные риски, государство и бизнес должны хорошо понимать принципы работы с данными и безупречно ими управлять. В этом случае перед странами EMEA откроются впечатляющие возможности для развития и социально-экономического подъема.

«Мы находимся в начале эры, в которой как создание данных, так и объемы их использования, по прогнозам, будут стремительно расти на протяжении следующего десятилетия. Сегодня некоторые отрасли более подготовлены к цифровому преобразованию, чем другие, однако, чтобы быть успешными в эпоху данных, все предприятия должны быть готовы действовать в соответствии с надежной цифровой стратегией, — сказал Александр Малинин, глава представительства Seagate Technology в России. — Организации должны хорошо понимать данные, чтобы оптимально использовать имеющиеся возможности, снижать риски и получать конкурентное преимущество в экономике, которая основана на данных. Технологии обработки данных выходят на первый план в вопросах повышения производительности, монетизации данных и создания их ценности. Мы рады быть частью этой трансформации и поддерживать обеспечение этих возможностей на долгие годы».

Отчет по региону EMEA является детализацией комплексного исследования глобальной инфосферы Data Age 2025: The Digitalization of the World: From Edge to Core, проведенного компанией IDC при поддержке Seagate Technology.

